“Kinderen op pediatrie in ziekenhuizen helpen”: heel wat mensen zetten zich in voor ‘Mondmaskers voor kinderen’ Joris Vergauwen

17 maart 2020

23u16 0 Sint-Niklaas Vanuit Sint-Niklaas is een mooi initiatief opgestart om kinderen op pediatrische afdelingen in ziekenhuizen beter te beschermen. Dat heet ‘Mondmaskers voor kinderen’ en groeit uit tot een enthousiaste community tot ver buiten de stadsgrenzen.

Berkenboom-leerkracht Katrien Heyman nam samen met schoonbroer Niels Van Overloop, hoofdverpleegkundige van de pediatrische dienst in het OLV-ziekenhuis van Aalst, het initiatief om mondmaskers te maken voor kinderen, met stoffen in felle kleuren en vrolijke motiefjes. De Facebookgroep ‘Mondmaskers voor kinderen’ telt intussen al meer dan tweehonderd strijdvaardige leden die elkaar met raad en daad bijstaan.

De mondmaskers zijn bedoeld voor verschillende pediatrische afdelingen van ziekenhuizen. “De dubbele katoenen maskers zijn voldoende om de jonge patiënten te beschermen wanneer zij hun kamer verlaten voor een onderzoek. We voorzien elk kind van zijn of haar eigen mondmasker. Vrolijke patronen en felle kleuren zijn zeker welkom. Dinsdag verdeelden we pakketten om 1.000 mondmaskers te maken. En in deze situatie zijn er héél veel nodig. Wie wil meehelpen, is meer dan welkom!”

Om onnodige en te veel contacten en afstanden te vermijden, beperkt de groep zich tot vier pediatrische afdelingen waar ze de mondmaskers voor maakt. Ze zijn voor de afdelingen in het AZ Nikolaas, het OLV-ziekenhuis van Aalst, het AZ Lokeren en het UZA in Antwerpen.

Inzamelpunten zijn er in Sint-Niklaas, Belsele, Waasmunster, Lokeren, Temse en Antwerpen.

Info: Facebook ‘Mondmaskers voor kinderen’, mondmaskersvoorkinderen@gmail.com