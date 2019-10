“Kies zelf een waardevolle uitdaging op jouw maat”: Rode Kruis lanceert campagne ‘Waarom jij niet?’ JVS

09 oktober 2019

10u35 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase afdeling van het Rode Kruis gaat op zoek naar extra vrijwilligers. “Wie een engagement wil opnemen, hoeft alleen maar het hart op de juiste plaats te hebben.” Bij het Rode Kruis kan je als vrijwilliger doen waar je goed in bent, op jouw maat en in jouw buurt.

“We beginnen aan een grote wervingsactie om vrijwilligers aan te trekken voor al onze activiteiten. De laatste jaren is de vraag naar onze diensten zodanig toegenomen dat er extra vrijwilligers nodig zijn om aan deze vragen te blijven voldoen”, stelt Rode Kruis-afdelingsvoorzitter Dieter Kinoo.

Voor alle disciplines waarin het Rode Kruis actief is, zoekt het extra mensen. In totaal kunnen een 45-tal extra vrijwilligers aan de slag, zowel voor huiswerkbegeleiding, bezoeken aan senioren, EHBO-lessen aan volwassenen en kinderen, EHBO op evenementen, maar ook logistieke, creatieve of organisatorische talenten zijn er welkom. En daarvoor rekent het Rode Kruis op geëngageerde mensen. “Wie minstens 16 jaar is en het hart op de juiste plaats heeft, kan bij het Rode Kruis vrijwilliger worden. Iedereen heeft een talent en bij ons kan je werkelijk overal aan de slag. Onze vrijwilligers zijn mensen van alle leeftijden, uit alle lagen van de bevolking. Iedereen kan iets betekenen, naargelang je interesses en vaardigheden. Vrijwilligers kiezen zelf de uitdaging die ze bij het Rode Kruis willen aangaan.”

Mensen kunnen zelf aangeven wat ze graag doen en hoeveel tijd ze beschikbaar hebben, afhankelijk van hun gezinsleven en werk. “Sommige mensen willen zich graag dagelijks of wekelijks inzetten, bij anderen lukt dat eerder sporadisch. We hebben beide profielen nodig, de inzet van iederéén wordt erg geapprecieerd. Onze organisatie bestaat bijna volledig uit vrijwilligers. We weten dus wat we van de mensen vragen. En dan is het mooi dat we een engagement op maat kunnen voorzien voor iedereen.”

Waarom jij niet?

De campagne van het Rode Kruis heet ‘Waarom jij niet?’. De komende weken zijn er infomomenten bij de lokale afdelingen. Voorkennis of een specifiek diploma is niet nodig. Het Rode Kruis biedt een goeie opleiding en alle nodige ondersteuning.

Infomomenten zijn er op 10 oktober om 10 uur in OC Troelant in Sinaai, op 12 oktober om 10 uur in het Rode Kruisgebouw in de Parklaan 2 in Sint-Niklaas, op 14 oktober om 20 uur in GC De Route in Sint-Gillis-Waas, op 24 oktober om 20 uur in het Rode Kruisgebouw in Sint-Niklaas en op 4 november om 20 uur in CC De Kouter in Belsele.

Alle info: www.rodekruis.be/afdeling/sint-niklaas