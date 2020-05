“Kampen met acuut ruimtegebrek”: Turkse moskee wil uitbreiden op SVK-site Joris Vergauwen

26 mei 2020

17u20 0 Sint-Niklaas De Turkse gemeenschap in Sint-Niklaas is al jaren vragende partij om een nieuwe moskee te mogen bouwen, achter het huidige gebedsgebouw aan de Hazewindstraat. Nu de conceptstudie voor de hele SVK-site op komst is, is de Turkse gemeenschap optimistisch gestemd. “Het zijn nog geen grote stappen, maar we gaan wel vooruit."

De huidige Turkse moskee aan de Hazewindstraat is gebouwd in 1990. De accommodatie is echter al jarenlang te klein geworden voor de Turkse gemeenschap in Sint-Niklaas. De vzw Turks Cultureel Centrum wil daarom een nieuwe moskee bouwen, waarvoor het kijkt naar ongebruikte gronden van de naastgelegen SVK-site. “We wachten al jaren op mogelijkheden om uit te breiden. We hebben een acuut plaatsgebrek. Iedereen mag de situatie eens komen bekijken. Ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer de vraag leeft binnen de Turkse gemeenschap om te kunnen uitbreiden en vernieuwen”, aldus Hasan Bilici van de vzw Turks Cultureel Centrum en sp.a-gemeenteraadslid.

Draaischijf van gemeenschap

In juni 2018 besliste het toenmalige schepencollege dat er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zou worden opgemaakt om de bouw van een nieuwe moskee mogelijk te maken, aansluitend op de site van de huidige moskee en gedeeltelijk op gronden die momenteel eigendom zijn van SVK. Er zou ook een buurtparking kunnen worden ingericht, zodat bewoners meer mogelijkheden krijgen om hun auto kwijt te kunnen. En er zou een tweede toegang tot de site komen, via het Moleken. De plannen moesten echter herbekeken worden, want de Vlaamse overheid drong er op aan om eerst een brede visie te ontwikkelen voor de héle SVK-site. En die conceptstudie komt er nu aan. “We zijn dus optimistisch. We gaan opnieuw een stap vooruit. Het zijn geen grote stappen, maar we gaan wel vooruit”, aldus Hasan Bilici. “Voor het stadsbestuur is het ook duidelijk dat er een nieuwe moskee nodig is op de huidige site. Deze plek aan de Hazewindstraat is het ontmoetingspunt en de draaischijf van onze gemeenschap.”

Zwaar vervuild

In de gemeenteraad maandag stelde PVDA dat de SVK-site zwaar vervuild is. “En op de plaats waar de Turkse gemeenschap een nieuwe moskee wil bouwen, bevindt zich ‘den buizenakker’. Dat stuk grond is het meest met asbest verontreinigde deel van het terrein en wellicht zelfs van heel Sint-Niklaas”, zei Jef Maes (PVDA).

Hasan Bilici is daar niet blij mee. “Ik neem dat PVDA heel kwalijk. Alsof alleen die plek zwaar vervuild is. Zij zijn bezig met asbest, wij zijn bezig met een nieuwe moskee. Laat ons dat in alle sereniteit doen. We hebben PVDA intussen uitgenodigd om een gesprek ter plaatse te houden, waar ze op ingaan.”