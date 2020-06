“Job van verpleegkundige is fantastisch, maar verdient meer steun”: AZ Nikolaas geeft signaal op actiedag voor zorgsector Joris Vergauwen

17 juni 2020

17u01 20 Sint-Niklaas Onder het motto ‘Zorg voor onze h(g)elden!’ zet ook het AZ Nikolaas de vraag om betere arbeidsvoorwaarden voor het zorgpersoneel kracht bij. Donderdag zullen er in het hele land lokale acties zijn. Tijdens de coronapiek was er veel applaus voor de zorgsector. De sector hoopt dat de overheid nu ook appreciatie toont door de verpleegkundige werkomstandigheden te verbeteren.

De voorbije maanden heeft iedereen het werk van verpleegkundigen op een andere manier leren kennen. De mensen die elke dag weer in heel moeilijke omstandigheden in ziekenhuizen, woonzorgcentra, de thuisverpleegkunde en in zorginstellingen aan de slag waren, kregen terecht veel applaus en waardering.

In AZ Nikolaas en AZ Lokeren was net voor de coronacrisis al ‘Supernurse 2020' opgestart, een initiatief in dit internationaal ‘Jaar van de Verpleegkunde en Vroedkunde’ om zorgberoepen te promoten. “Het moest in de kijker zetten dat werken in de zorg veel voldoening geeft en maatschappelijk relevant is”, vertelt Henk Cuvelier, verpleegkundig en paramedisch directeur bij AZ Nikolaas. De uitbraak van COVID-19 leverde natuurlijk het ultieme bewijs. “Onze verpleegkundigen staan elke dag in de vuurlinie, nemen hun verantwoordelijkheid op en klagen niet, zelfs niet op de moeilijkste momenten. Ook in bevreemdende en moeilijke COVID-tijden namen ze die rol deskundig, professioneel en energiek op. Het is nu echter tijd om iets structureel voor hén te doen.”

Werkdruk

Niet alleen de ziekenhuizen, maar de héle zorgsector doet een oproep voor betere verpleegkundige werkomstandigheden. In AZ Nikolaas gebeurt dat op de actiedag van donderdag onder het motto ‘Zorg voor onze h(g)elden’, met een knipoog op z’n West-Vlaams. “De financiering van een betere bestaffing, de verdere uitbouw van de specialisatie en professionalisering van de verpleegkunde én de volledige uitrol van het nieuwe verloningssysteem zijn de drie hoofdprioriteiten”, klinkt het.

Voor verpleegkundigen neemt de werkdruk immers alsmaar toe. “Het wordt complexer, onder meer door de vergrijzing, door meerdere lichamelijke aandoeningen, door de druk om patiënten sneller naar huis te laten gaan... De wetenschap in de gezondheidszorg zorgt voor grote stappen voorwaarts, maar dat zorgt ook voor een grotere werkdruk, terwijl de verpleegkundigen hun werk aan het bed van de patiënt kwaliteitsvol willen blijven uitvoeren. Kortom, er zijn méér ‘handen aan het bed’ nodig en daarvoor vragen we steun en middelen van de overheid. Verpleegkundigen hebben zo’n aantrekkelijk en waardevol beroep. Het is zo bijzonder mooi om in de zorg te werken. Laten we dat vooral versterken en waarderen.”