“Inzagerecht in zwembaddossier wordt geschonden”: oppositiepartijen sp.a en PVDA dienen klacht in bij Agentschap Binnenlands Bestuur JVS

01 december 2019

12u27 0 Sint-Niklaas Sp.a heeft klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Volgens de partij is het inzagerecht van de raadsleden in het zwembaddossier ernstig geschonden. Ook PVDA heeft intussen een klacht ingediend om diezelfde reden.

Maandag vindt er in Sint-Niklaas een extra gemeenteraadszitting plaats over het nieuwe zwembad. Daarop zal niet alleen over het zwembad zelf worden gesproken. Over de manier waarop de bestuursmeerderheid van N-VA, Groen en Open Vld tot een beslissing kwam, is oppositiepartij sp.a niet te spreken. “In oktober hebben we geen inzage gekregen in documenten van het zwembaddossier. In november ontbraken er documenten. Dit is in strijd met het decretale recht van de raadsleden om inzage te krijgen in alle beschikbare bestuursdocumenten”, klinkt het bij sp.a-raadsleden Christel Geerts, Kris Van der Coelden en Ilse Bats. Sp.a heeft klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. En ook PVDA heeft dat intussen gedaan, om diezelfde reden.

Op 18 oktober bracht deze krant uit dat de bestuursmeerderheid op Puyenbeke een nieuw zwembad wil inrichten. In de gemeenteraadscommissie van 22 oktober vroegen sp.a en CD&V om inzage te krijgen in alle bestuursdocumenten van het zwembaddossier met het oog op de gemeenteraad van 25 oktober. “Op die gemeenteraad stelde de bevoegde schepen dat het schepencollege nog geen beslissing had genomen en dat de documenten niet ter beschikking konden worden gesteld. Op 4 november nam het schepencollege echter de belangrijke principiële beslissingen in het zwembaddossier. Op 22 november kregen we op ons eigen verzoek dan wel inzage in het zogenaamd volledige zwembaddossier, maar ontbraken er heel wat documenten”, schetsen de sp.a-raadsleden. “We kregen verslagen van de politiek-ambtelijke stuurgroep en van een locatie-onderzoek, in mei, juni en augustus. Maar de verslagen van de gesprekken met vijf private partners en een bank ontbraken, net als een aantal andere nota’s die het schepencollege al had behandeld. Het is de logica zelve dat raadsleden in het kader van hun mandaat ten allen tijde de mogelijkheid hebben om alle bestuursdocumenten op te vragen en in te zien, ongeacht het beslissingsmoment. Deze beperking van het inzagerecht is manifest in strijd met het decreet lokaal bestuur. Vandaar onze klacht.”

“Vertrouwensbreuk”

“Een bijkomende klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur is voor ons geen gewoonte. Hopelijk is dit een eerste en meteen ook laatste keer”, stelt sp.a. “Maar als we ons werk serieus willen nemen, hebben we geen andere keuze. Er is een vertrouwensbreuk die dit zwembaddossier ook overstijgt. Het kan niet dat de meerderheid in oktober op de gemeenteraad stelt dat er nog geen dossier is, om dan te vernemen dat in mei al de eerste stappen zijn gezet. Dat is simpelweg liegen. Dan lijkt het er ook op dat een private partner dicteert wat er moet gebeuren. Wij vinden ook dat er meer zwemruimte moet komen, maar dat is een lang proces dat correct moet verlopen. Daarom vragen we het Agentschap Binnenlands Bestuur om hierover een uitspraak te doen.”

Ook de PVDA heeft intussen klacht ingediend. “Omdat de meerderheid weigerde om tijdig informatie te bezorgen aan de gemeenteraadsleden in het zwembaddossier. Dit is geen openbaarheid van bestuur”, stelt PVDA-raadslid Jef Maes.

De extra gemeenteraadszitting over het zwembad vindt plaats op maandag 2 december vanaf 20.30 uur in het stadhuis.