“Instroom van herbruikbare goederen blijft stijgen”: Den Azalee investeert 1 miljoen euro in uitbreiding Joris Vergauwen

30 juli 2020

13u16 0 Sint-Niklaas Maatwerkbedrijf Den Azalee en zijn drie Kringwinkels in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas ziet de instroom van herbruikbare goederen verder stijgen. Het voorbije jaar gaat het om liefst 3.352 ton goederen en textiel, een stijging van 500 ton. Om dat allemaal gestockeerd, gesorteerd en verkocht te krijgen, breidt Den Azalee uit in de Nobels-Peelmanstraat in Sint-Niklaas.

Het maatwerkbedrijf Den Azalee bestaat precies 25 jaar. Wat ooit klein begon, is vandaag uitgegroeid tot één van de grootste spelers in de sociale economie in Vlaanderen. Vandaag telt Den Azalee liefst 432 medewerkers. “Het lijkt een groot succesverhaal, wat het ook is, maar we staan voor enorme uitdagingen”, benadrukt Den Azalee-voorzitter Sofie Heyrman (Groen). De instroom van goederen en textiel blijft immers stijgen. Steeds meer mensen schenken spullen aan de drie Kringwinkels. In 2019 ging het in totaal om 3.352 ton, wat 500 ton meer is dan in 2018. “We moeten dat allemaal kunnen blijven verwerken. Daarom moeten we nu fors investeren om die grote stroom goederen beheersbaar te houden, zonder verlies van rendement en mogelijk zelfs met een groei aan jobs.”

Den Azalee keek daarom net naast het eigen terrein in de Nobels-Peelmanstraat, waar het gronden aankocht om drie bedrijfsgebouwen te bouwen. Dat is in totaal een investering van zo’n 1 miljoen euro. “We kunnen daar snel uitbreiden en meteen meer goederen sorteren en stockeren. Er komt nog meer ruimte beschikbaar op termijn, maar we kunnen niet wachten op het masterplan en de renovatie van de oude industriële site hiernaast. Die werken starten ten vroegste in 2023.”

Automatisering

Om de gigantische hoeveelheden textiel de baas te kunnen blijven, investeerde Den Azalee intussen ook in de automatisering van de textielsortering. Het sorteren gebeurt nu niet meer met de hand, maar via automatische sorteerbanden die verbonden zijn met zes sorteertafels. Op die manier moet alles wat vlotter verlopen, ook de doorlooptijd tussen het binnenbrengen en de verkoop in de Kringwinkels.

Restafval

Eén van de hoofddoelen blijft om zoveel mogelijk binnengebracht materiaal een tweede leven te geven. “De helft van alle ingezamelde goederen, zo’n 1.677 ton, wordt nu verkocht in de Kringwinkels. 44 procent recycleren we tot herbruikbare grondstoffen. Daarmee blijft er 6 procent over als restafval. We willen dat nog omlaag krijgen.”

