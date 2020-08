“In vijf weken tijd al bijna de helft van nodige bedrag binnen”: gulle natuurliefhebbers schenken al 14.000 euro voor uitbreiding Fondatie van Boudelo Joris Vergauwen

05 augustus 2020

13u41 0 Sint-Niklaas Al bijna de helft van het nodige bedrag om het natuurgebied Fondatie van Boudelo in Sinaai en Stekene uit te breiden, is bij elkaar gebracht. Natuurvereniging vzw Durme kreeg al 14.000 euro binnen, na de start van de campagne waar ook Begijn Le Bleu zich achter schaart.

De Fondatie van Boudelo, het grote stilte- en natuurgebied op de grens tussen Sinaai en Stekene, is eigendom van natuurvereniging vzw Durme. Momenteel is het reservaat net geen 100 hectare groot. Samen met buurtbewoners en natuurliefhebbers wil de natuurvereniging nu de laatste hectares aankopen om die symbolische grens van 100 hectare te bereiken. Daarvoor is 35.000 euro nodig. Begin juli lanceerden vzw Durme en Sint-Niklazenaar Begijn Le Bleu — vogelliefhebber, stand-upcomedian en ambassadeur van de natuurvereniging — een campagne.

De teller staat intussen op 14.000 euro, zowat 40 procent van het nodige bedrag. “Fantastisch om te zien dat al een 200-tal mensen in hun zakken tastten om samen met ons dit mooie gebied uit te breiden. Maar we zijn er nog niet. Ik roep dan ook iedereen uit het Waasland en zeker elke stadsgenoot op om deze actie te steunen”, aldus Begijn Le Bleu.

Vzw Durme probeert met een gericht aankoopbeleid de kwetsbare en waardevolle natuur in de Fondatie van Boudelo nog verder uit te breiden. Nieuwe stukken worden na aankoop door vzw Durme omgevormd tot natuur, erkend als natuurreservaat, en zo behouden voor de toekomst. Zo zijn de voorbije week nog een aantal natuurinrichtingswerken uitgevoerd. Een vroegere recreatievijver werd omgevormd tot een ecologisch waardevolle vijver. “Nu de werken zijn afgerond, zal de natuur zich hier optimaal kunnen ontwikkelen. Ik verwacht hier heel snel bijzondere soorten libellen en waterjuffers. Kom hier volgend voorjaar maar eens kijken”, aldus Kristof Scheldeman van vzw Durme.

De actie steunen, kan via storting op het rekeningnummer van vzw Durme (BE52 0012 2999 0009) met vermelding ‘gift Fondatie’. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Meer info: www.vzwdurme.be