“In de leer bij de grootmeester zelf”: Aziaten en Europeanen aan de slag in de Daniël Ost Flower Academy Joris Vergauwen

24 februari 2020

17u47 3 Sint-Niklaas Een groep floristen uit Azië en Europa is maandag van start gegaan aan de ‘Daniël Ost Flower Academy’. In zijn mooie landhuis met park in het vredige Eksaarde geeft de wereldvermaarde bloemsierkunstenaar Daniël Ost zijn kennis en ervaring aan jongere generaties door. “Als je je bestemming hebt gevonden, is het tijd om te delen met anderen.”

In mei wordt Daniël Ost 65 jaar. In zijn thuisstad Sint-Niklaas pakt hij in april uit met ‘Paint the city green’, waarmee hij na een onwaarschijnlijke carrière in binnen- en buitenland de kroon op het werk wil zetten met een memorabele afscheidstentoonstelling in de Salons en De Casino.

Tijdens zijn carrière heeft Daniël Ost altijd al jonge bloemisten opgeleid, ook zijn eigen dochter Nele. Voortaan geeft hij liefhebbers, hobbyisten en professionele bloemisten nu structureel de kans om hun talent verder te ontwikkelen bij hem, in de ‘Daniël Ost Flower Academy’. Daar is maandag de eerste groep van start gegaan, met professionele floristen uit onder meer China, Taiwan en Portugal. De lessen worden gegeven in de meer dan 200 jaar oude smidse in Eksaarde, waar Daniël Ost ook over een bijzonder waardevol park beschikt. Er zijn al acht lessenreeksen gepland dit jaar, telkens een week lang.

“Veel leren”

“Dit is een geweldige kans. We kunnen hier in de leer gaan bij de grootmeester zelf”, klinkt het bij de Chinese deelnemers. “Daniël Ost is de allerbeste. Ook in China is hij zeer bekend. Hij is een ongelofelijke kunstenaar. We kunnen hem niet kopiëren, maar we kunnen wel heel veel van hem leren.”

“Tijd om te delen”

Voor Daniël Ost zelf is het in zekere zin een logische volgende stap om zijn kennis door te geven. “Het is zoals Picasso zegt: ‘Als je je bestemming hebt gevonden, is het tijd om te delen met anderen’. Ik word 65 en ik voel dat die tijd voor mij is gekomen. Ik heb mijn grenzen bereikt. Ik ben altijd heel competitief geweest, in alles wat ik doe. Maar eind vorig jaar ben ik fysiek te ver gegaan, bij een opdracht in het buitenland. Ik neem geen afscheid, maar ik wil graag meer tijd maken om mijn kennis en ervaring door te geven aan jongere generaties. En dit is de ideale plek om dat te doen. Bovendien kan ik op deze manier wat nieuw internationaal leven in het mooie Eksaarde blazen!”

An Theunynck neemt de dagelijkse leiding van de ‘Daniël Ost Flower Academy’ in handen. “Vanuit de hele wereld zullen er floristen naar Eksaarde komen dit jaar. Heel veel professionele bloemisten zijn enorm blij dat hij dit wil doen. Op wereldvlak zijn er ook niet zoveel florale kunstenaars als Daniël. Daarom is er heel veel interesse. Daniël zal intensief met de deelnemers bezig zijn tijdens de lessen, maar het is niet de bedoeling dat ze kopietjes worden van hem. Hij wil hen vooral creativiteit aanreiken en hen doen groeien in hun eigen capaciteiten.”

Info: www.danielostacademy.com