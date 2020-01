“In 2024 liefst 3.000 leerlingen méér in secundair”: nieuwe naam en meteen grote uitdagingen voor scholengemeenschap ‘WIJS!’ Joris Vergauwen

30 januari 2020

06u00 0 Sint-Niklaas De scholengemeenschap Sint-Nicolaas Secundair heet voortaan ‘WIJS!’. Met 15 katholieke secundaire scholen, zo’n 11.000 leerlingen en 1.800 leerkrachten en personeelsleden is het de tweede grootste scholengemeenschap in Vlaanderen. En de uitdagingen zijn groot. Tegen 2024 worden er maar liefst 3.000 leerlingen méér verwacht in het secundair onderwijs in Sint-Niklaas.

“We hebben een nieuwe naam en we maken meteen ook een nieuwe start”, stelt Gertjan De Smet, directeur van WIJS!, de nieuwe naam voor de scholengemeenschap Sint-Nicolaas Secundair. Die naam wordt donderdag gelanceerd. Een belangrijke stap voor de tweede grootste scholengemeenschap van Vlaanderen. Als scholengemeenschap van het katholieke onderwijsnet in Sint-Niklaas wil WIJS! de scholen nog intenser laten samenwerken en de verwachte stijging van het aantal leerlingen in het secundair zo goed mogelijk opvangen. “Met een nieuwe naam kunnen we onze scholengemeenschap meer op de kaart zetten en de samenwerking tussen de scholen naar de buitenwereld toe nog beter in de verf zetten.”

In de scholengemeenschap WIJS! zitten de 15 katholieke secundaire scholen uit Sint-Niklaas, met ook vestigingen in Lokeren en Stekene. Samen tellen de scholen liefst 11.000 leerlingen en 1.800 personeelsleden. En dat aantal blijft stijgen. “Het is dan ook onze ambitie om nog meer schooloverstijgend te gaan werken, onder meer op personeelsbeleid en lerarenbegeleiding. Elke school heeft wel zijn eigen pedagogische project. Daar komen we uitdrukkelijk niet in tussen. Maar op heel wat andere vlakken is het goed om de krachten te bundelen. Als scholengemeenschap trachten we zo goed mogelijk te coördineren en de verdere modernisering van het secundair onderwijs in het Waasland te begeleiden. De tijd is voorbij dat elke school op zijn eigen eilandje zit.”

“Inhaalbeweging nodig”

Het aantal leerlingen in de regio is fors aan het stijgen. De scholengemeenschap wil klaar zijn om aan die groei te kunnen voldoen. Om de capaciteit van de scholen optimaal te benutten en om een sociale mix te krijgen, komt er vanaf dit voorjaar al een nieuwe online aanmeldingsprocedure voor de secundaire scholen. En ook op vlak van schoolinfrastructuur is er beweging. Want dat is dringend nodig. “In 2024 zullen er al 3.000 leerlingen méér zijn in het secundair onderwijs. Er wordt bijgebouwd en gerenoveerd, in een eerste fase al in het College, in de Broederschool en in de OLV Presentatie. Dat moet over twee jaar al goed zijn voor 700 extra plaatsen. Maar er moet dus een verdere inhaalbeweging gebeuren om in 2024 niet voor problemen te staan”, aldus Gertjan De Smet. “Het is ook de taak van de scholengemeenschap om er bij de overheid aan te dringen op meer uren, meer leerkrachten en meer plaats. Want dat zal in scholenstad Sint-Niklaas nodig zijn.”

