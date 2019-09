“Ik leef veel bewuster”: hoopvol nieuw schooljaar voor Saar (15) na twee herseninfarcten Joris Vergauwen

02 september 2019

18u22 0 Sint-Niklaas Weer gewoon zonder zorgen naar school gaan: voor Saar Debrie (15) uit Sinaai was het twee jaar lang een verre droom. In 2017 kreeg ze twee herseninfarcten, waardoor de rechterzijde van haar lichaam verlamd was. Een lange revalidatie volgde, die heel veel moed en energie vergde, wat ook te volgen was in het Eén-programma ‘Kinderziekenhuis’. Maandagochtend startte Saar in het derde middelbaar, met een grote glimlach. “Ik leef heel bewust, hier en nu, en ik geniet heel intens van alles wat ik terug kan.”

Heel wat jongeren zullen misschien met spijt in het hart aan het nieuwe schooljaar begonnen zijn. De 15-jarige Saar Debrie niet. Zij stapte heel dankbaar en met een grote glimlach de schoolpoort van het College in Sint-Niklaas binnen. Ze heeft er een lange weg op zitten, van 2,5 jaar lang, om weer het meisje te zijn van weleer.

In mei 2017 kreeg Saar een herseninfarct, toen ze in het eerste middelbaar zat. Die dag fietste ze ‘s ochtends gewoon naar school. In de zwemles werd ze echter onwel. Het licht ging uit. Saar kreeg een ernstig herseninfarct. Ze kon niet meer praten en haar rechterbeen en rechterarm kon ze niet meer bewegen. In het UZ Gent begon ze aan een intensieve revalidatie, maar nadien kreeg ze een tweede herseninfarct te verwerken. Met veel moed begon ze opnieuw. Intussen viel ze terug op thuisonderwijs en de ziekenhuisschool in Gent. Stap voor stap boekte ze vooruitgang. Maar het was vaak afzien. Dat was ook te volgen in het Eén-programma ‘Kinderziekenhuis’.

“Twee heftige jaren”

“Stappen, praten, de fijne motoriek: dat heb ik allemaal opnieuw moeten leren. Praten was nog het moeilijkste. Al is ook die fijne motoriek een lang proces geweest. Tot op vandaag voel ik nog iets raar en onnatuurlijk in mijn rechterhand”, vertelt Saar vandaag. “Het zijn twee heftige jaren geweest, maar nu ben ik er weer bovenop. Vorig schooljaar heb ik al zoveel mogelijk lessen gevolgd, maar moest ik ook nog veel naar de revalidatie. Ik volg nu nog steeds die revalidatie, maar in combinatie met een volledig schooljaar. Het is opnieuw een grote stap voor mij. Ik heb gelukkig veel hulp van vrienden, van mijn mama en papa, mijn oma en opa.. En op school kan ik altijd bij de leerkrachten terecht als ik problemen heb. Dat geeft een heel goed gevoel.”

De weg die Saar heeft afgelegd, was te zien in het tv-programma ‘Kinderziekenhuis’. “Het was bijzonder om mezelf te zien, confronterend ook. Ik kom van ver, besef ik. Het tv-programma heeft er ook voor gezorgd dat veel mensen mijn verhaal kennen. En dat levert ook veel steun op. Daar ben ik dankbaar voor.”

Sweet sixteen

Hoewel Saar nog maar vijftien is, heeft ze al heel wat moeten overwinnen. “Ik heb veel geleerd de voorbije jaren. Niet wachten om iets te doen, hier en nu leven, dat besef ik des te meer. Ik leef waarschijnlijk veel bewuster dan veel leeftijdsgenoten. En ik kan ook weer dromen. Een wereldreis maken, zou ik heel graag doen. Mijn droom voor dit schooljaar? Naar het vierde middelbaar kunnen, dat zou voor mij een mooie volgende stap zijn. En natuurlijk mijn ‘sweet sixteen’ vieren, dat komt er ook bij dit schooljaar!”

