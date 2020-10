“Iedereen snakt naar goeie vooruitzichten in 2021": huwelijksbeurs Wij Trouwen in Hotel Serwir Joris Vergauwen

05 oktober 2020

13u26 0 Sint-Niklaas Trouwlustige koppels kunnen komende zondag 11 oktober terecht in Hotel Serwir in Sint-Niklaas voor de huwelijksbeurs Wij Trouwen.

Organisatoren Sven Soetens van Huwelijksfotograaf.be en Yannick De Waele van Herenmode De Waele hebben er alles aan gedaan om hun evenement voor de 26ste keer toch te kunnen laten plaatsvinden. “We hebben geen seconde getwijfeld. Ondanks alles willen we er een topeditie van maken. We stelden een uitgebreid dossier samen en hebben op die manier, in samenspraak met de stad, groen licht gekregen.”

“Snakken naar 2021"

Koppels kunnen de beurs nog steeds gratis bezoeken, maar ze moeten zich wel op voorhand registreren en een tijdsslot doorgeven. “Zo kunnen we garanderen dat er nooit te veel mensen samen aanwezig zijn. Daarnaast werken we met een vaste wandelroute. Bezoekers kunnen ook genieten van proevertjes bij cateraars of aan een gin- of champagnestand. Hiervoor hebben we meerdere zitruimtes voorzien. Het was niet makkelijk, maar we willen hiermee onze leveranciers steunen. Er zijn dit jaar weinig of geen huwelijken doorgegaan en we voelen dat iedereen snakt naar goede vooruitzichten in 2021. Iedere zelfstandige wil nu eenmaal graag zijn passie uitvoeren. Wij gaan ervan uit dat vanaf het voorjaar huwelijken terug zullen mogen worden georganiseerd met een dansje erbij. Want dan pas gaan we echt de sector weer zien opleven.”

De huwelijksbeurs vindt plaats tussen 11 en 18 uur in Hotel Serwir in Sint-Niklaas.