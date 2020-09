“Iedereen snakt naar een feestje”: Goestink gaat voor twee coronaproof weekends op Castrohof Joris Vergauwen

29 september 2020

15u15 1 Sint-Niklaas Liever een zittend feestje dan geen feestje. Ondanks de beperkingen zijn de organisatoren van Goestink klaar voor twee weekends dolle pret op het Castrohof.

Goestink is de voorbije jaren uitgegroeid tot een gesmaakt evenement voor alle leeftijden, waar vooral gezelligheid centraal staat. Een ‘festival van de sfeer’, klinkt het bij de organisatoren, wat in deze coronatijden toch een andere dimensie krijgt.

De volgende twee weekends palmt Goestink het Castrohof in, telkens van vrijdag tot zondag, uiteraard coronaproof. “Het is nieuw voor ons, zo’n zittend evenement. De richtlijnen zijn uiteraard van het grootste belang, maar tegelijk moet het ook zo gezellig en aangenaam mogelijk zijn. Daarom zetten we nog meer in op de inrichting, op goeie dj’s en uiteraard op geweldig eten en drinken. Iedereen zit aan een tafel, we moeten het publiek dus als vips behandelen”, zeggen organisatoren Yannick Van Royen en Michiel D’Hont.

“Eindelijk íets te beleven”

Goestink pakt uit met een overkapping met verwarmingselementen op het Castrohof, waardoor er een goeie luchtcirculatie mogelijk is. Het evenement kan maximaal vierhonderd mensen tegelijkertijd ontvangen. De organisatie werd de voorbije weken al overstelpt met aanvragen voor reservaties. “Er is niks te doen, dus veel mensen zijn blij dat ze toch iets kunnen beleven. Iedereen snakt naar een feestje, ook al is het zittend. We hebben er even over gediscussieerd, over hoe we deze editie moesten aanpakken. Maar de hele Goestink-community zit al zolang uit te kijken naar een volgende evenement dat we nooit getwijfeld hebben om dit te doen. Er komt veel meer werk en overleg bij kijken, maar dat zal ongetwijfeld meer dan de moeite waard zijn.”

Goestink vindt plaats in de weekends van 2, 3 en 4 en 9, 10 en 11 oktober, op vrijdag vanaf 16 uur en op zaterdag en zondag vanaf 14 uur. Meer info en reserveren op de website van Goestink