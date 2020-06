“Iedereen moet zijn plek nog wat zoeken”: evaluatie van nieuwe verkeersregeling op Grote Markt - Autovrije zone Regentieplein intussen al verdwenen Joris Vergauwen

17 juni 2020

10u37 0 Sint-Niklaas De nieuwe verkeersregeling op de Grote Markt om de horeca meer terrasruimte te geven, is nu een week van kracht. De stad gaat deze week bekijken of er bijsturingen nodig zijn, omdat niet iedereen goed zijn plek kent. Op het Regentieplein is de geplande autovrije zone al opnieuw verdwenen en is ook het verplichte sluitingsuur van 23 uur geschrapt.

Om de horeca de nodige extra terrasruimte te gunnen, werkte schepen voor Middenstand Ine Somers (Open Vld) een plan uit dat sinds vorige week van kracht is. Op parkeerplaatsen, op voetpaden en voor gevels krijgt de horeca de kans om terrassen te plaatsen. Op sommige plaatsen veranderde meteen de verkeerssituatie, zoals op de Grote Markt. Daar komen de terraszones nu tot aan het fietspad. Het fietspad zelf is een voetgangerszone in de richting van het Heymanplein naar het stadhuis. In de andere richting moeten voetgangers over de esplanade. De baan zelf is nu een fietsstraat. Aan het OLV-plein staat een bord met ‘enkel plaatselijk verkeer’.

In de praktijk verloopt het echter anders dan gepland. Fietsers blijven op het fietspad rijden, mensen wandelen in alle richtingen tussen de terrassen en er is nog meer verkeer dan verwacht over dat deel van de Grote Markt. “Iedereen moet er zijn plek nog wat zoeken en dat duurt even”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Bovendien trekt de Grote Markt nog autoverkeer aan, ook al gaat het dan om bestemmingsverkeer naar de parkings onder de Markt en het Heymanplein. De bereikbaarheid van die parkings blijft natuurlijk belangrijk. Het zorgt er dan wel voor dat er nog veel autoverkeer is. En dan zouden fietsers mee in de file moeten staan. Dat werkt natuurlijk niet. We gaan deze week evalueren en nagaan of er bijsturingen nodig zijn.”

Niet sluiten om 23 uur

Op het Regentieplein zijn de ingrepen intussen alweer verdwenen. Er was een autovrije zone ingericht aan de ene kant van het plein, maar voor de twee horeca-uitbaters aan die kant van het plein blijkt dat te veel ruimte om in te vullen. Er blijft wel de mogelijkheid om parkeerplaatsen in te nemen.

En om de situatie helemaal te ontmijnen op het Regentieplein is ook het verplichte sluitingsuur aangepast. In plaats van 1 uur moesten de horecazaken er sluiten om 23 uur, als enige plek in Sint-Niklaas en wellicht in heel het land. In de praktijk zou daarmee één zaak geviseerd worden, de Strafbar, omdat de andere horecazaken er sowieso vroeger sluiten. Met dat vroegere sluitingsuur wilde de stad problemen vermijden. In het verleden kwam het bij evenementen al tot een conflictsituatie met een gevoelige bewoner op het Regentieplein. Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) en schepen Ine Somers werkten echter een oplossing uit zodat de horeca op het Regentieplein net als alle andere zaken open kan blijven tot 1 uur.

Op het Stationsplein tot slot lijkt de nieuwe verkeersregeling op een vlotte manier gewijzigd. “We gaan evenwel ook daar nog evalueren de komende weken", stelt schepen Hanssens. “In deze buurt waren er vaker problemen met racende autobestuurders. En het is nodig om na te gaan wat het effect van de ingrepen is op de Prins Alberstraat.”