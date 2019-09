“Iedereen kijkt naar onze etalage”: Slaapgoed Verlinden heeft eyecatcher in huis met werk van bloemkunstenaar Daniël Ost Joris Vergauwen

11 september 2019

16u23 8 Sint-Niklaas De etalage van Slaapgoed Verlinden in de Stationsstraat in Sint-Niklaas oogst dezer dagen heel wat bewonderende blikken. Zes weken lang staat er een groot werk van bloemsierkunstenaar Daniël Ost opgesteld. En dat gebeurt niet zomaar. Het is al een opwarmertje voor volgend voorjaar. “Sint-Niklaas mag zich aan iets groots verwachten”, aldus de grootmeester.

“Het is ongelofelijk. Mensen zijn heel verbaasd wanneer ze hier passeren. De blik van voorbijgangers wordt meteen naar hier getrokken”, klinkt het bij Patrick De Schepper en Griet Verlinden van Slaapgoed Verlinden in de Stationsstraat. Een groot werk van Daniël Ost staat in hun etalage opgesteld, nog een zestal weken. Met dat werk won Ost negen jaar geleden de grote ereprijs op de Floraliën Gent. Centraal in het werk staat een exclusieve ‘Calathea Bicajoux’, gekweekt door de topsierteler René Denis uit Lochristi. De plant komt helemaal tot zijn recht in de zwarte box en door het bijzondere dradenspel. “Dit is een winkel met hoogwaardig slaapcomfort en textiel. Daarom past deze constructie met de draden hier ook perfect, als verwijzing naar het textiel”, aldus Daniël Ost.

Grootse plannen

Het is meteen ook een mooie teaser, een opwarmertje, voor wat er volgend voorjaar aankomt. Daniël Ost heeft immers opnieuw grootse plannen in zijn thuisstad Sint-Niklaas. In april 2020 pakt hij nog eens uit. En de handelaars uit de Stationsstraat zijn nog niet vergeten wat de vorige evenementen betekenden, onder meer ‘Daniël Ost@Home’ in 2008 in de Salons en ‘Daniël Ost Christmas Days’ in 2010. “De mensen stonden toen rijendik aan te schuiven, in verschrikkelijke weersomstandigheden, om die expo’s te kunnen bezoeken”, herinnert Patrick De Schepper, die ook voorzitter van het handelaarscomité van de Stationsstraat is, zich nog levendig. “Ik heb toen mijn beste Engels, Frans en Duits moeten bovenhalen. De vele bezoekers namen ook allemaal een kijkje in onze winkelstraat. Dat zijn evenementen met bovenregionale uitstraling, die we moeten koesteren. Daarom werken we heel graag mee aan het volgende evenement.” Daniël Ost heeft bovendien een band met de Stationsstraat. Hij ontwierp de groenaanleg voor de grote vernieuwing van de winkelstraat in 2012.

Dat het evenwel ook een huzarenstukje was om dit werk in de winkel te krijgen, lacht De Schepper nog. “Ik dacht dat het een kleiner werk zou zijn. Voor mij was het dus ook letterlijk een grote verrassing. Het is hier maar nét binnen geraakt!”