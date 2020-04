“Hou herbruikbare goederen nog even bij”: Kringwinkels Den Azalee doen oproep Joris Vergauwen

09 april 2020

15u10 1 Sint-Niklaas De Kringwinkels zijn bezorgd dat met de heropening van de recyclageparken heel wat herbruikbare goederen op de afvalberg terecht zullen komen. Daarom zijn de Kringwinkels van Den Azalee gestart met de campagne ‘Ruim op, Hou bij’.

De Kringwinkels zijn nog zeker gesloten tot 19 april, maar mogen ook geen goederen thuis ophalen. Ook goederen zelf naar De Kringwinkel brengen, is door de coronamaatregelen nu niet mogelijk. Goederen naar het containerpark brengen kan wél, en dat baart de Kringwinkels zorgen.

Door de heropening van de recyclageparken zijn De Kringwinkels van Den Azalee in Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas en Temse daarom een campagne gestart. Die campagne wordt ook gevoerd door alle andere Kringwinkels in Vlaanderen. “We maken ons zorgen dat door de huidige situatie heel wat herbruikbare goederen op de afvalberg terechtkomen”, zegt Den Azalee-voorzitter Sofie Heyrman (Groen). “Het is duidelijk dat heel wat mensen thuis hebben opgeruimd. Daar zijn allicht nog heel wat herbruikbare goederen bij. Met onze campagne roepen we de mensen op om die bij nog even bij te houden tot De Kringwinkel ze opnieuw gratis mag ophalen of de mensen die zelf kunnen binnenbrengen.”

Lenteschoonmaak

Voor De Kringwinkels zorgt het voorjaar sowieso voor drukke tijden. Er worden dan opvallend veel meer herbruikbare spullen binnengebracht dan in andere periodes “We kunnen best begrijpen dat na de lenteschoonmaak iedereen ook graag van al die herbruikbare spullen af wil”, vertelt Heyrman. “Het zou echter zeer jammer zijn als ze op de afvalberg terechtkomen, terwijl nog zoveel anderen de spullen kunnen gebruiken en we met het hergebruik ook ons milieu een groot plezier doen. Vandaar onze oproep. Ruim op, maar hou ook nog even bij.”