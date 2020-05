“Horeca, verenigt u. We zullen initiatieven steunen”: stad doet oproep naar uitbaters Joris Vergauwen

29 mei 2020

16u51 0 Sint-Niklaas De heropening van de horeca komt dichterbij. Wellicht op maandag 8 juni zullen restaurants en cafés weer de deuren mogen openen. “We zijn intensief bezig met een horecaplan”, klinkt het in Sint-Niklaas. De stad doet ook een oproep naar horeca-uitbaters om samen initiatieven uit te werken. “Die zullen we steunen.”

Als er de komende dagen geen plotse heropflakkering komt, zal de Veiligheidsraad volgende week beslissen dat niet alleen de restaurants, maar ook de cafés op 8 juni hun deuren mogen openen. Hoe dat er in de horecazaken zelf zal moeten uitzien, wordt stilaan duidelijk.

Zoals eerder gesteld, buigt het Sint-Niklase stadsbestuur zich over de mogelijkheden om meer terrasruimte te creëren. “We bekijken welke straten we kunnen afsluiten. Op het Stationsplein zijn er mogelijkheden, omdat daar vanaf 1 juli sowieso al een gewijzigde verkeerssituatie wordt ingevoerd. In de hoek van het Stationsplein tussen de Kleine Laan en Prins Albertstraat zou een verkeersvrije ruimte voor de horeca kunnen komen. Verder bekijken we of we in juli en augustus iets gelijkaardig kunnen doen op de Grote Markt. We zouden de Markt autoluw kunnen maken om meer ruimte en mogelijkheden te bieden”, schetst schepen voor Middenstand Ine Somers (Open Vld). “We moeten alles bekijken. Als we een parkeerplaats kunnen opofferen, moeten we dat ook overwegen. We zijn er dus intensief mee bezig. Dat gebeurt ook vanuit de taskforce met Unizo, met een afvaardiging van Horeca Vlaanderen.”

“Horeca, verenigt u”

De stad vraagt de horeca de komende periode om meer samen te werken. “Verenigt u, neem initiatieven en die zullen we steunen. We willen niks liever dan dat de horeca samenwerkt en elkaar niet meer uitsluitend als concurrent ziet”, aldus schepen Somers.

Vanuit de horeca komt ook de vraag om restaurants en cafés anders te benaderen. “Als uitbater van een café zit je in een heel andere situatie dan als uitbater van een restaurant”, klinkt het. Schepen Somers: “We hebben een lijst opgesteld met alle horecazaken. Er is een grote verscheidenheid natuurlijk. In het maandelijks horeca-overleg is ook gevraagd om op te splitsen naar specialisatie. Allicht moeten we in deze coronatijden meer per plein of zelfs op individuele basis werken. Verder zijn we als stad ook vragende partij voor meer betrokkenheid bij het maandelijks horeca-overleg. Van de 75 horeca-ondernemers die worden uitgenodigd, komen er maar 10 tot 12. Dat zijn dan ook meestal mensen uit de stadskern en weinig uit de deelgemeenten.”

