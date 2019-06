“Horeca heeft omzetverlies van 70 à 75 procent”: Vlaams Belang dringt aan op aanpassingen kermis Belsele JVS

24 juni 2019

12u09 0 Sint-Niklaas De vernieuwde kermis van Belsele, die begin deze maand plaatsvond, krijgt in september al een evaluatie. Volgens Vlaams Belang moet de kermis volgend jaar opnieuw worden veranderd. “Het is desastreus verlopen voor de horeca, met een omzetverlies van 70 tot 75 procent.”

De kermis van Belsele vond begin deze maand plaats. Al voor de tiende keer zette de Vrije Radio Belsele (VRB) een heuse ‘radio- en evenementenweek’ op poten, met deze keer een hele reeks evenementen op het nieuwe feestterrein achter de kerk, het Sint-Andreasplein. “Om praktische redenen en omwille van de veiligheid is het beter om de feestzone daar onder te brengen, in plaats van in de smalle strook tussen de kerk en de cafés”, klonk het.

Schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld) kondigt aan dat er in september al een evaluatie komt. Volgens gemeenteraadslid Frans Wymeersch (Vlaams Belang) is dat dringend nodig. “De horecazaken hebben door het verplaatsen van het feestterrein een groot omzetverlies geleden, van 70 tot 75 procent. De kermis is voor hen desastreus verlopen. Het feestgebeuren werd verplaatst en weggemoffeld achter een zwarte afscheiding. Het was kermis in het dorp, maar het dorpsplein was leeg. Door alles uit elkaar te trekken, is ook de ziel van de kermis weg. Bovendien waren de belangrijkste kermisattracties er niet, zodat het nóg leger leek.”

“Snel evaluatie”

“Bij evenementen als deze wil ik voortaan altijd snel een evaluatie maken. Dat vind ik een evidentie”, aldus schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld). “Alle betrokkenen krijgen in september de kans om hun stem te laten horen. Ik reken dat al wie geïnteresseerd is in de kermis daar ook aanwezig zal zijn. Ik heb zelf veel positieve reacties gekregen: er waren veel bezoekers, er was veel sfeer. Zowel de VRB als Belsele Sportief hebben zeer professioneel gewerkt. Dat de horeca niet tevreden is, wil ik van hen zelf horen in september. Ik verwacht echter wel een goeie samenwerking van hen. Dat cafés op een zaterdagavond, als de VRB-fuif was begonnen, de deuren sloten, hielp natuurlijk niet om omzet te maken. Zondag zag ik dat de terrassen overvol zaten en dat het een halfuur wachten was op een drankje. Over de kermisattracties die ontbraken: dat klopt. Twee uitbaters waren uitgenodigd, maar hebben niet de juiste personen verwittigd dat ze uiteindelijk in laatste instantie niet konden komen.”