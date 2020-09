“Het moet leutig zijn!”: iRRi & Hugo brengen nieuwe plaat ‘Gene weg nevest’ uit met kickstarter campagne Joris Vergauwen

21 september 2020

16u59 0 Sint-Niklaas Met ‘Zidde gij oek’ heeft het Sint-Niklase hiphopduo iRRi & Hugo een felgesmaakte teaser voor hun nieuwe plaat ‘Gene weg nevest’ uitgebracht, mét een geweldige clip. Intussen is de kickstarter crowdfunding campagne opgestart voor de lancering van die nieuwe plaat.

In normale tijden halen onafhankelijke bands en artiesten inkomsten uit optredens, die ze vervolgens investeren in het maken en distribueren van een nieuwe plaat. Dat is even anders op dit moment, waardoor muzikanten ook op zoek moeten naar andere oplossingen. Net als heel wat andere artiesten kiezen iRRi & Hugo voor een kickstarter crowdfunding campagne. Daarmee kan iedereen op voorhand de plaat op vinyl of cassette reserveren. Als het financiële doel wordt bereikt, kan de plaat ook daadwerkelijk worden geproduceerd.

“In tijden van corona is het niet makkelijk om budget te vinden voor het maken en verdelen van onze muziek. Dit is daarom een goeie oplossing voor iedereen. We brengen onze muziek nog in een leuk jasje tot bij de mensen ook, met geweldige T-shirts. En als het financiële einddoel niet wordt gehaald, verliest niemand iets. Maar natuurlijk zou het superjammer zijn om deze mooie dingen niet in productie te laten gaan”, vertellen Seppe De Klerck en Tom De Rocker, beter bekend als iRRi en Hugo.

“Geen gezever”

De nieuwe plaat ‘Gene weg nevest’ komt uiteraard sowieso al digitaal uit, later dit najaar. Er staan acht tracks op, waaronder de single ‘Zidde gij oek’, die begin deze maand werd gelanceerd. In dat nummer bezingt het hiphopduo hun liefde voor hun thuisstad Sint-Niklaas, met een sample van het welbekende ‘Zijde gij ook van Sinnekloas?’ van Jef Burm.

De geweldige video bij het nummer, van de hand van Melvin Vanderstylen van het lokale Pretty Fly, wordt intussen stevig bekeken. De clip is als het ware een artistieke promovideo voor de Wase hoofdstad, waarin ook heel wat inwoners opdraven. ‘Mijn stad is van de beste die er zijn in ons land’, steken iRRi & Hugo hun fierheid over hun stad allerminst weg in het nummer. “Sint-Niklaas is een leuke stad, daar willen we geen gezever over. Er gebeurt veel en hier wonen een hele hoop fijne mensen. En wie dat niet wil weten: stop met zagen, kom buiten en kijk eens rond!”, vertellen ze. “Weet je, ook wij hebben allebei onze grootstedelijke hunkering gekend. Maar met de jaren is de liefde voor de stad waar we zijn opgegroeid alleen maar groter geworden.”

Leutig

‘Gene weg nevest’ is de vierde plaat van iRRi & Hugo. Sinds 2011 was het even stil en waren beide hiphoppers met eigen projecten bezig. Maar ze hadden opnieuw zin om plezier te maken, zeggen ze. “En dat zal je ook merken aan het nieuwe album. Het is fun, plezier, heel luchtig. We willen ons live ook amuseren met ons publiek. Het moet gewoon leutig zijn. We hebben de songs al twee keer live kunnen testen deze zomer, op een camping in de Ardennen. En ‘t wás echt leutig!”

