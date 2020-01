“Het is tijd voor actie”: burgemeester zet personeel op scherp met nieuwjaarsspeech in ‘t Bau-huis JVS

20u16 0 Sint-Niklaas Het stadsbestuur heeft het personeel vrijdagavond getrakteerd tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie in ‘t Bau-huis. Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) maakte in zijn speech duidelijk dat de bestuursmeerderheid vanaf 2020 een versnelling hoger schakelt. “Het is tijd voor actie. En daarvoor rekenen we op elk van jullie.”

Zoals elk jaar klinken de personeelsleden van de stad op het nieuwe jaar tijdens een grote nieuwjaarsreceptie in ‘t Bau-huis. Meer dan duizend medewerkers van stad, OCMW, politie, brandweer en andere stedelijke diensten waren van de partij vanaf 17 uur.

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) gaf in zijn speech aan dat 2020 het jaar wordt waarin de plannen van deze bestuursmeerderheid werkelijkheid worden. “We hebben na de verkiezingen een jaar van overleg gehad om een meerjarenplanning op te stellen. Dat is nu klaar en dat stellen we zondag ook voor aan de bevolking. Dit jaar is het tijd voor actie. En daarvoor rekenen we op elk van jullie. Onze ambities zijn realistisch, samenhangend en betaalbaar. Vanaf 2020 gaan we onze plannen waarmaken.”