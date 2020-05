“Het is mooi weer en we hebben tijd”: halfuur aanschuiven voor eerste donderdagse markt in negen weken Joris Vergauwen

21 mei 2020

12u37 26

Sint-Niklaas Prachtig weer, een feestdag én de eerste wekelijkse markt in negen weken: uiteraard zakten heel wat Sint-Niklazenaren donderdagvoormiddag af naar de Grote Markt. Het was aanschuiven om op de markt zelf te geraken, maar dat deden heel wat mensen met veel plezier.

Opnieuw een donderdagse markt, daar hadden heel wat inwoners van Sint-Niklaas duidelijk naar uitgekeken. Om 10 uur waren er al meer dan tweeduizend bezoekers gepasseerd. De stad liet 400 mensen tegelijkertijd toe op het marktplein. Het was natuurlijk even wachten om ‘binnen’ te geraken. De wachtrij stond bij momenten tot aan de luifel van het Sint-Nicolaasplein. Sommigen stonden te zuchten, anderen namen het positiever op. “Het is mooi weer, we zien heel wat bekenden terug en we hebben alle tijd. Waarom zouden we moeilijk doen over een halfuurtje aanschuiven? En het is niet stilstaan. We wandelen heel langzaam, tot we op de markt zijn.”

Gemengde reacties

Op de markt zelf stonden vijftig regionale marktkramers. En opnieuw zorgde dat voor gemengde reacties. “Er is geen viskraam en geen kippenkraam, en de bakker was al bijna uitverkocht. Ik heb lang aangeschoven om op de markt te geraken, maar nu moet ik nog naar de supermarkt”, klonk het bij de ene. Maar bij de andere: “Wie vandaag naar de markt kwam om kaas en bloemen te kopen, had inderdaad veel keuze. Maar zondag is er weer markt en dan zijn er andere kramen. Het is nu gewoon zo, we leggen er ons bij neer. Niemand kan iets doen aan deze situatie. Op dit moment is het niet gezellig om naar de markt te gaan. Het is niet zoals we het kenden. Maar wij zijn al lang blij dat we opnieuw een wekelijkse markt hebben. En we hebben er nu zelfs twee. Zondag komen we zeker terug!”

Het was een stevige organisatie voor de stad, waarvoor heel wat mankracht nodig was. Schepen voor Markten Ine Somers (Open Vld) bemande zelf het tentje aan de toegang, waar bezoekers hun handen konden ontsmetten. “Er is veel volk, maar het loopt goed”, zei ze rond 10.30 uur. “De organisatie staat op punt. We hebben veel mensen nodig om dit mogelijk te maken, maar we kunnen dit aan en heel veel mensen zijn daar dankbaar voor.”

Komende zondag is er opnieuw een markt op de Grote Markt, vanaf 7 uur. Dan zullen er opnieuw vijftig kramen staan, maar dan heel wat andere marktkramers.