“Het is lang genoeg stil geweest”: muziekclub ‘t Ey pakt deze zomer uit met Teyrrasfolk Joris Vergauwen

08 juli 2020

20u16 0 Sint-Niklaas “Voor ons publiek en voor de muziek”. Muziekclub ‘t Ey in Belsele vult de zomer toch met live muziek. Het pakt uit met Teyrrasfolk, met intiemere concerten voor maximum honderd toeschouwers op coronaschaal.

De rug rechten en toch een zomerprogrammatie aanbieden ondanks alle beperkingen, dat is wat muziekclub ‘t Ey de komende weken van plan is. Geen concerten binnen, maar op het plein buiten, met afstand tussen de stoelen en tafels en voor maximaal honderd mensen. “Het wordt geen groots festival en er zijn geen buitenlandse groepen, maar we bieden intiemere en kwaliteitsvolle evenementen aan met de fine fleur van de Vlaamse en Belgische muziekscene, met enkele grote namen als Kadril, Jan De Smet, Eva De Roovere, Meskerem Mees en Hans Mortelmans. We hebben een mooi plein achter onze muziekclub, een setting waarin folkmuziek best tot zijn recht komt”, vertelt ‘t Ey-coördinator Dirk Van der Speeten.

De voorbije maanden bleef het noodgedwongen stil, ook in ‘t Ey. “En dat was jammer, want na enkele moeilijke jaren waren we opnieuw een kerngezonde, veerkrachtige organisatie geworden die weer volop groeit, dankzij de Vlaamse projectsubsidies en de steun van de stad. De laatste twee jaar hebben we heel veel uitverkochte concerten gehad. De lockdown heeft ons heel erg doen beseffen hoe we ons publiek en onze muzikanten missen als het stil moet blijven.”

De sterkte van ‘t Ey is de kleinschaligheid, zo stelt Dirk Van der Speeten. “In zekere zin is dat op dit moment echt een geluk en een sterkte. Wij moeten het niet hebben van een publiek van 600 à 700 mensen. Hier gaat het heel anders aan toe dan in De Casino bijvoorbeeld. In deze tijden moet het kleiner en daar kunnen wij ons makkelijker aan aanpassen, met akoestische folkoptredens voor een beperkt publiek. We doen het evenwel niet om geld te verdienen deze zomer, dat lukt niet. Het is echt voor ons publiek en voor de muziek. En omdat het lang genoeg stil is geweest!”

De negen concerten van Teyrrasfolk deze zomer:

zondag 19 juli > 16u00 > Hans Mortelmans & Groep & Gasten + The Queens of Baba

zondag 26 juli > 16u00 > Médra Jaly

zondag 02 augustus > 16u00 > 3'Ain

zondag 09 augustus > 16u00 > Kadril

zondag 16 augustus > 16u00 > Meskerem Mees + duo Kohlbacher Verhelst

zaterdag 22 augustus > 21u00 > Jan De Smet + Ukulele Rat Pack

zondag 23 augustus > 16u00 > Steven De bruyn

vrijdag 28 augustus > 21u00 > Roots vs De Roovere

zondag 30 augustus > 16u00 > Concertwandeling met Aurélie Dorzée & Tom Theuns, The Chai Connection en Wim Claeys.

Info en tickets: www.tey.be