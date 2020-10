“Het is hier geen oorlogszone”: uitbraak op kankerafdeling AZ Nikolaas onder controle, wel grote impact op personeel: “We zijn écht moe”

Sint-Niklaas

In het AZ Nikolaas is één van de zeven positieve kankerpatiënten intussen al naar huis. Bij de andere zes zijn er tot nu toe alleen milde klachten. Op de oncologische afdeling benadrukt diensthoofd Ines Deleu dat alles onder controle is. “Dit is niet leuk, maar het is ook geen drama. Het is vooral belangrijk dat mensen naar het ziekenhuis blijven komen voor hun behandeling.” Voor het personeel op de dienst oncologie zijn het echter zware dagen. “We zijn echt moe. De emmer is bijna vol.”