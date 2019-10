‘Het is een ander jaar’: kankerdialoog met Marjan Meganck en Céline Broeckaert in de bib JVS

08 oktober 2019

08u54 0 Sint-Niklaas Op dinsdag 15 oktober vindt ‘Het is een ander jaar’ plaats in de bib, een pakkende voorstelling over het proces van ziek zijn en herstellen, met Marjan Meganck en Céline Broeckaert.

Met ‘Bloemen, bijen en borstbollen’ gaf Wouter Deprez eerder al een aangrijpende voorstelling, waarin zijn partner Marjan Meganck centraal stond. Nu staat Marjan zelf op de planken met haar verhaal, samen met Céline Broeckaert. Marjan Meganck heeft borstkanker gehad en maakte daar een brievenboek over. Céline Broeckaert heeft de kanker van haar moeder meegemaakt, en maakte eerder het stuk ‘Drie stemmen - een kankermonoloog’.

Nu brengen ze samen de voorstelling ‘Het is een ander jaar’, die literatuur en leven met elkaar verbindt. Daarin gaan ze in dialoog met de ziekte en met het leven zelf. “Een pakkende voorstelling over het proces van ziek zijn en herstellen. En het is onze missie om ook moeilijke en lastige thema’s bespreekbaar te maken”, klinkt het in de bib.

Nakaarten met een drankje kan na de voorstelling, die plaatsvindt op dinsdag 15 oktober om 20 uur in de bib. De toegang is gratis. Inschrijven is gewenst via bibpubliekswerking@sint-niklaas.be.