“Het is begonnen”: momenteel 29 Covid-patiënten opgenomen. AZ Nikolaas opent tweede Covid-afdeling en trekt capaciteit op naar vijftig bedden Joris Vergauwen

09 oktober 2020

16u02 0 Sint-Niklaas Het AZ Nikolaas opent een tweede Covid-afdeling. Momenteel worden er 29 Covid-patiënten opgenomen. Het ziekenhuis trekt de capaciteit nu op naar vijftig bedden.

“Het is bij ons ook begonnen”, stelt algemeen directeur Stefan Van den Brouck van AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. “We zitten nu aan 29 positieve, opgenomen patiënten. Dat zijn er redelijk veel. Enerzijds vloeit dat voort uit de gebeurtenissen van vorig weekend op de afdeling oncologie. Wat dat betreft, is de situatie gelukkig stabiel. Acht patiënten liggen er momenteel op die afgeschermde afdeling. Het heeft zich gelukkig niet doorgezet naar andere afdelingen in het ziekenhuis. Er is heel veel gescreend de voorbije week, maar de resultaten zijn gelukkig gunstig. Er is geen verdere escalatie. Het blijft beperkt tot die ene afdeling oncologie.”

Daarnaast is er de gewone Covid-afdeling in het AZ Nikolaas. “Daar verblijven momenteel 21 positieve patiënten. Dat is heel veel, in vergelijking met de voorbije weken. Zodanig veel zelfs dat we genoodzaakt zijn een tweede Covid-afdeling te openen. Dat hebben we vrijdagmorgen beslist. We trekken daarmee de capaciteit op, om een vijftigtal Covid-patiënten te kunnen opnemen.”

Intensieve

Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel drie patiënten, die worden beademd. “Het gaat om een gemengd leeftijdsprofiel. Geen stokoude mensen, ook niet piepjong, dus verschillende leeftijdscategorieën. Voor de spreiding van de intensieve bedden stemmen we nu dagelijks af met het ziekenhuis van Dendermonde, zoals de nieuwe richtlijnen van de overheid voorschrijven.”

Door een tweede Covid-afdeling te openen, stijgt wel de druk op het ziekenhuis. “Daardoor moeten we in andere afdelingen het aantal beschikbare bedden licht reduceren. Er worden nog geen andere afdelingen gesloten. Voorlopig is dat nog niet nodig. Het zorgt natuurlijk wel voor bezorgdheid, net als in andere ziekenhuizen. Als de cijfers blijven stijgen en we verder moeten opschalen, kunnen we niet én de Covid-patiënten behandelen én het reguliere programma blijven volgen. Daar zijn we gewoonweg niet op voorzien. Dan kun je niet anders dan bepaalde activiteiten en bepaalde capaciteit terugdringen.”