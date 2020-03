“Het is begonnen”: aantal opgenomen coronapatiënten in AZ Nikolaas stijgt tot dertig Joris Vergauwen

23 maart 2020

18u19 0 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas is het aantal coronapatiënten maandag gestegen tot 30. Daarvan liggen momenteel tien patiënten op intensieve zorgen, zes mensen worden beademd. “We zijn heel goed voorbereid, maar we merken dat het nu toch is begonnen”, aldus algemeen directeur Stefan Van den Brouck.

“Het is begonnen. Zo kun je het samenvatten”, stelt de algemeen directeur van het AZ Nikolaas. “Vorige week hadden we gemiddeld een vijftal positieve patiënten in het ziekenhuis. Het voorbije weekend is dat naar een twintigtal geëvolueerd en maandag zitten we al rond de dertig. Van die dertig opgenomen patiënten zijn er een twintigtal die op een gewone pneumologische afdeling verblijven en niet worden beademd. Een tiental patiënten ligt momenteel op intensieve zorgen, waarvan er zes worden beademd.”

Capaciteit

“We hebben op dit moment een comfortabele voorsprong op de evolutie van het virus”, schat Stefan Van den Brouck in. “Op de speciale pneumologische afdeling, waar nu twintig bedden bezet zijn, hebben we een capaciteit van zo’n honderd bedden. Op de intensieve afdeling hebben we 34 bedden die we exclusief voor coronapatiënten kunnen inzetten. Daarnaast zijn er nog 12 bedden voor gewone intensieve patiënten. Zoals de andere ziekenhuizen hebben we een aanzienlijke verhoging van het aantal intensieve bedden gerealiseerd. We houden er rekening mee dat we binnen dit en twee weken aan de piek zullen zitten. Al blijft dat natuurlijk moeilijk in te schatten.”

De inspanningen van het ziekenhuis en alle zorgpersoneel worden enorm toegejuicht. Ook over de aanpak in het AZ Nikolaas klinkt er veel lof. “Dat is heel fijn om te horen. Er is inderdaad al een zeer grote inspanning geleverd. We zijn goed voorbereid. Het personeel wil ik daarvoor enorm bedanken, zowel het zorgpersoneel als het ondersteunend personeel. De hele operatie bijvoorbeeld voor het annuleren van alle niet-dringende ingrepen en consultaties was een gigantisch werk. We zijn daar met man en macht op gevlogen, om te proberen dat allemaal in goeie banen te leiden. Uiteraard zullen wij soms ook wel eens een steek laten vallen, maar de spirit is echt in alle teams aanwezig om de strijd tegen corona samen zo goed mogelijk aan te pakken.”

Steun voor personeel

Om het personeel zo goed mogelijk bij te staan, heeft het ziekenhuizen ook maatregelen genomen. “We moeten er allemaal samen voor gaan, dat leeft bij alle artsen, verpleegkundigen en ondersteunende medewerkers. Maar natuurlijk zijn er ook andere gevoelens bij onze mensen, zoals de angst om zelf besmet te worden of de grote onzekerheid over familieleden. Als er in de naaste omgeving van medewerkers besmettingen opduiken, dan merk je wel dat er vertwijfeling optreedt. Hoe zit het met mij? Kan ik verder blijven werken? Moet ik gescreend worden? Dat zijn logische vragen. In functie daarvan hebben we een team van psychologen en sociale werkers opgericht in het ziekenhuis. Zij volgen nu ook systematisch de briefings op de verschillende afdelingen, vanuit dat perspectief. Hoe is de spirit van het team? Ontstaan er angsten of bekommernissen? Hoe is het met de draagkracht van de teams gesteld? Gelukkig hebben we veel van die professionele mensen in huis om die ondersteuning heel accuraat aan te pakken. We moeten proberen om het personeel op de been te houden, om alle mensen met een gerust gevoel te laten werken.”