“Herinrichting Grote Markt start in 2023": vier ontwerpteams strijden in ontwerpwedstrijd om prestigieuze opdracht Joris Vergauwen

16 januari 2020

15u20 8 Sint-Niklaas Begin 2023 moet de heraanleg van de Grote Markt in Sint-Niklaas starten. Vier ontwerpers zijn nu geselecteerd, uit 29 inzendingen. Tegen de zomer kiest een jury de ontwerper die aan de slag mag gaan met het grootste marktplein van het land. Nog tot eind volgende maand krijgen inwoners de kans om suggesties te doen.

“De Grote Markt belangt iedereen aan”, stelt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “In 2005 hebben we de laatste grote gedaanteverwisseling gehad. Iedereen vond dat een goeie zaak, maar anderzijds bleek ook dat de Grote Markt geen uitnodigende plek is als er niks te doen is. Het is geen ontmoetingsruimte. Het is als een buik zonder navel. Iedereen vlucht naar de randen van het plein. We moeten de markt opnieuw meer ziel geven. En dat gaan we nu doen.”

Het Sint-Niklase stadsbestuur schakelde vorig jaar de Vlaamse Bouwmeester in om een ontwerper te vinden voor deze ambitieuze opdracht. Op de open oproep reageerden 29 ontwerpteams. Intussen zijn er vier ontwerpteams geselecteerd: Artgineering-LAMA Landscape-Architects-Sweco Belgium, Bureau Bas Smets, COBE A/S-OMGEVING met een architect uit het Deense Kopenhagen en OKRA Landschapsarchitecten met een Nederlandse architect.

Die vier ontwerpteams krijgen tot mei de tijd om een ontwerpvoorstel uit te werken. Tegen de zomer is de winnaar van de ontwerpwedstrijd gekend. Die ontwerper kan vervolgens aan de slag. Het stadsbestuur wil dat de herinrichting van de Grote Markt start begin 2023. Het gaat om het 16.000 m² grote binnenplein én de 24.000 m² grote randzone, inclusief het Onze-Lieve-Vrouwplein.

Verkeer

De ontwerpers moeten rekening houden met 7 richtlijnen van de stad, waaronder de vereiste om een autoluwe, maar bereikbare Grote Markt uit te tekenen. “Die combinatie is één van de grote uitdagingen. Vanuit de Parklaan, vanuit het zuiden, is de parking onder de Grote Markt bereikbaar. Met een extra in- en uitrit aan de andere kant wordt de parking ook vanuit het noorden bereikbaar, zodat het doorgaand verkeer over de Grote Markt kan worden geweerd. Dat doorgaand verkeer schaadt de belevingswaarde. Als je op een terras zit, voelt het niet aan alsof je op een plein zit. Je zit te kijken naar een eindeloze rij auto’s. Waar we met de Grote Markt naartoe willen, valt niet te rijmen met doorgaand verkeer. Ook voor de bussen is er een oplossing nodig. Het voordeel is dat er busbanen liggen midden in het centrum, maar dat is meteen ook een nadeel”, klinkt het bij schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

Evenementen

De Grote Markt moet ook een stedelijk evenementenplein blijven. Het ballonevenement tijdens de Vredefeesten en de wekelijkse markt lijken een grote beperking om de Markt fundamenteel te veranderen, maar daar zijn burgemeester Dehandschutter en schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld) het niet mee eens. “We kijken te veel naar de Markt zoals ze vandaag is. Maar het evenementenplein is 16.000 m², en dat is maar de helft van de totale oppervlakte van de Grote Markt. Na de heraanleg in 2005 is de te benutten oppervlakte veel kleiner geworden. De eigenlijke beschikbare ruimte is dus dubbel zo groot. Kijk naar de Grote Markt voóór 2005: toen was er een busstation, maar dat ging ook samen met de wekelijkse markt en de ballons. En nog vroeger had je de kiosk en de vismijn op de Markt, maar was er óók een markt en stegen er ook ballons op. Er zijn dus heel veel mogelijkheden. We kijken uit naar hoe de ontwerpers dat gaan aanpakken. We willen een gezellige, groene Grote Markt met minder verkeer. Maar het moet ook geen tweede stadspark worden, het blijft een plein.”

Suggesties

In de aanloop naar het definitieve ontwerp wil de stad de inwoners betrekken. “Voor de komende drie jaar hebben we een traject opgezet, dat we samen met alle inwoners willen doorlopen. De eerste stap is een oproep om aanvullende suggesties te bezorgen bij het projectdossier dat naar de kandidaat-ontwerpers gaat.”

Via www.sint-niklaas.be/grotemarkt kan iedereen suggesties kwijt, nog tot 28 februari.