“Herinnering levendig houden en intens genieten van elke dag”: vier scoutsvrienden lopen 100 km voor Kom op tegen Kanker - Zondag benefietconcert in De Casino Joris Vergauwen

13 februari 2020

07u34 3 Sint-Niklaas Vier vrienden van de scouts Sint-Kristoffel in Sint-Niklaas nemen in maart deel aan de 100 kilometer-run voor Kom op tegen Kanker in Knokke-Heist. Een bijzonder loopevenement, waarbij teams van vier lopers samen 100 kilometer afleggen ten voordele van het kankeronderzoek. Zondag is er een groot benefietconcert in De Casino in Sint-Niklaas.

“Nadat we vorige zomer van heel dichtbij geconfronteerd werden met de wreedheid van kanker besloten we om onze handen uit de mouwen te steken. We wilden iets doen voor Kom op tegen Kanker”, vertellen Elias Burm, Stef Jacobs, Jonathan D’Haese en Eva Temmerman. Zij namen de uitdaging aan om deel te nemen aan de 100 km-run voor Kom op tegen Kanker, op 22 maart. Hun team heet ‘Samen Leven Liefde Geven’. Het viertal kent elkaar al jarenlang van bij de scoutsgroep Sint-Kristoffel, aan de Heistraat in Sint-Niklaas. “Die passie delen wij met heel ons hart. In de scouts maak je vrienden voor het leven.”

Vrienden delen de mooie momenten in het leven, maar ook de moeilijke. En vorig jaar in juli kwam er zo’n verschrikkelijk moment. “Het overlijden van Wim Jacobs, de papa van Stef, Seppe en Lore en de liefdevolle echtgenoot van Lut, heeft ons vorige zomer allemaal heel hard getroffen. Hij overleed na een dappere maar oneerlijke strijd tegen een kwaadaardige tumor. Dat is heel hard, maar we willen het ook positief benaderen. Het belangrijkste doel is om de nagedachtenis aan Wim levendig en warm te houden, maar tegelijkertijd ook intens te genieten van al het moois dat het leven ons elke dag te bieden heeft. Binnen onze scoutsgroep werden we de voorbije jaren te veel geconfronteerd met kanker. Samen met vele anderen proberen we nu elk op onze eigen manier een steentje bij te dragen en vol liefde te zorgen voor elkaar.”

“Hartverwarmende reacties"

Voor de vier scoutsvrienden wordt zondag 22 maart een heel emotionele dag, maar ook een dag waar ze ongetwijfeld veel kracht uit zullen putten. En ook de aanloop naar die dag is al bijzonder en waardevol, met komende zondag ook het benefietconcert in De Casino. “Het is mooi hoeveel hartverwarmende reacties we krijgen. Heel veel mensen worden helaas geconfronteerd met deze verschrikkelijke ziekte. Om een zo groot mogelijk bedrag te kunnen doneren aan het kankeronderzoek hebben we al een fantastische kaartjesverkoop gehad en al een gigantisch bedrag aan giften bij elkaar. We dachten om nog iets groter te organiseren. Komende zondag houden we daarom een benefietconcert ten voordele van Kom op tegen Kanker in De Casino. Hopelijk dragen zoveel mogelijk mensen een kiezeltje, steentje of rotsblok bij aan onze inzamelactie!”

Het benefietconcert vindt plaats op zondag 16 februari vanaf 18 uur. Op de affiche staan Karree Konfituur, Yokan en Nand De Klerck. Tickets: www.decasino.be. Info: Facebook ‘Samenlevenliefdegeven’