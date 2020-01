“Help ons van Sint-Niklaas een open kunststad te maken”: Kunst in de Stad is op zoek naar steunende kunstliefhebbers JVS

23 januari 2020

09u12 0 Sint-Niklaas De vereniging Kunst in de Stad wil ook in 2020 het kunstpatrimonium in Sint-Niklaas uitbreiden en doet daarvoor een oproep naar de inwoners om lid te worden.

Door Kunst in de Stad kwamen er de voorbije vijftig jaar heel wat beelden op pleinen en in straten. Denk maar aan ‘Het Woord’, ‘De Lopers’, ‘Cirkel in Cirkel’, ‘Zittend Naakt’ of de laatste beeldengroep ‘Johanna en Margareta 1217’. “Zou u zich Sint-Niklaas nog kunnen voorstellen zonder die beelden?”, stelt Dirk Van den Broeck, voorzitter van de vzw Kunst in de Stad.

De vereniging richt zich tot kunstliefhebbers die van Sint-Niklaas een open kunststad willen maken. “Iedereen kan bijdragen tot de verfraaiing van Sint-Niklaas, door lid te worden van Kunst in de Stad.” Dat kan vanaf 25 euro. “In ruil organiseren wij voor onze leden jaarlijks één of meerdere kunstuitstappen. Leden ontvangen de Kunst in de Stad-kaart die gratis toegang verleent tot alle musea in Sint-Niklaas. En leden worden ook uitgenodigd voor vernissages. Dat is onze manier om iedereen te bedanken die samen met ons de uitdaging aangaat om ook in de toekomst kunst te brengen in de stad.” Steunende leden betalen 100 euro. Daarvoor krijgen ze een ingelijste prent naar keuze uit het rijke archief van Kunst in de Stad.

Info: www.kunst-in-de-stad.be