“Héél lang naar uitgekeken”: voor het eerst weer bezoek in woonzorgcentra Joris Vergauwen

18 mei 2020

16u51 0 Sint-Niklaas Vanaf vandaag is er voor het eerst sinds 12 maart opnieuw beperkt bezoek mogelijk in een aantal woonzorgcentra. Ook in Het Lindehof in Belsele konden bewoners voor het eerst sinds héél lang weer familieleden zien. Op een innige omhelzing is het echter nog even wachten.

In woonzorgcentrum Het Lindehof van Zorgpunt Waasland kwamen de eerste zes bezoekers maandag om half 11 binnen. Een uniek moment na zo’n lange periode in lockdown. In de namiddag was er om half 3 nog een bezoeksessie. En ook de volgende dagen zal het op die manier verlopen, met een paar strikte bezoekmomenten per dag. Acht van de twaalf woonzorgcentra van Zorgpunt Waasland starten vandaag met de eerste bezoeken, de andere volgende week.

Niet alle 96 bewoners van het Het Lindehof in Belsele konden dus meteen hun familie zien. “We streven naar één bezoek per week per bewoner”, klinkt het bij Zorgpunt Waasland. “Dat bezoek mag maximaal dertig minuten duren, met handen ontsmetten inbegrepen. In de praktijk komt dat neer op zo’n twintig minuten persoonlijk contact. Het bezoek gebeurt liefst door hetzelfde meerderjarige familielid, maar dit is geen verplichting.”

Temperatuur meten

Na negen lange weken mekaar eens aanraken, omhelzen of een kus geven, is nog niet toegelaten. Integendeel, de afstandsregels blijven van kracht. Een bezoek op de kamer kan ook niet. De bezoeksessies worden in de woonzorgcentra in de cafetaria of een speciale bezoekersruimte georganiseerd, of bij mooi weer in de tuin. “Dat gebeurt ook zoveel mogelijk per leefgroep of afdeling. Bezoekers zijn verplicht om een katoenen of chirurgisch mondmasker te dragen, de handen te ontsmetten en een verklaring op eer in te vullen dat hij of zij niet ziek is geweest de voorbije veertien dagen. Bij het binnenkomen wordt ook de temperatuur opgenomen van de bezoekers. De bewoners krijgen van ons ook een mondmasker.”

Niet iedereen wil echter al bezoek. Sommige bewoners stellen dat nog even uit, om geen enkel risico te nemen. Videobellen met de familie blijft ook nog steeds mogelijk in de woonzorgcentra. Voor anderen was het een groot geschenk om hun familielid weer even te mogen zien. “Ik heb hier héél lang naar uitgekeken”, klonk het.

Alle woonzorgcentra van Zorgpunt Waasland in Sint-Niklaas zijn coronavrij, ook De Spoele waar een uitbraak was. In de twaalf woonzorgcentra zijn er wellicht tachtig besmette bewoners geweest, waarvan er 25 vrijwel zeker overleden zijn aan de gevolgen van COVID-19.