“Hebben ook maatschappelijke verantwoordelijkheid”: bouwbedrijf Tifre schenkt twaalf tablets aan stad voor schoolkinderen Joris Vergauwen

19 mei 2020

17u07 0 Sint-Niklaas Het bouwbedrijf Tifre uit Sint-Niklaas heeft twaalf tablets geschonken aan de stad.

Nog heel wat schoolkinderen in Sint-Niklaas hebben niet het nodige computermateriaal om hun digitaal schoolwerk te maken. Het Sint-Niklase stadsbestuur deed onder meer een oproep aan bedrijven om laptops of tablets te schenken of uit te lenen. Het bouwbedrijf Tifre ging op die oproep in. Het schonk twaalf tablets. Schepenen Ine Somers (Open Vld) en Maxim Callaert (N-VA) namen ze in ontvangst. De tablets worden verdeeld onder schoolkinderen in Sint-Niklaas. “Als onderneming willen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen”, aldus zaakvoerder Kelly Van Landeghem. “Ook heel wat van onze werknemers hebben kinderen die school lopen. Alle kinderen hebben recht op degelijk onderwijs.”

Het bedrijf Tifre heeft een veertigtal mensen in dienst en werkt al langer samen met scholen en de VDAB. Het is niet de eerste keer dat het bedrijf zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt.