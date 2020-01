“Happy ending? Verkeerde adres, meneer”: Chinese Massage op Heymanplein moet opboksen tegen vooroordelen Joris Vergauwen

20 januari 2020

18u38 0 Sint-Niklaas Vorig jaar is Chinese Massage van start gegaan op het Hendrik Heymanplein in Sint-Niklaas. Het is een plek waar Chinese masseuses de strijd aanbinden met stramme nek- en rugspieren en waar klanten terechtkunnen voor een hele waaier aan massages. Zaakvoerster Wang Shu Yun merkt echter dat er nog vooroordelen en onduidelijkheden leven over massagesalons. Al heeft burgemeester Luc De Ryck (CD&V) van Temse ongewild toch al een stap in de goeie richting gezet.

De burgemeester van Temse ging in het najaar van 2019 op handelsmissie naar China, op initiatief van Tony Nai, in Temse gekend als zaakvoerder van hotel-restaurant De Sampan en brasserie Kaai 22. In zijn verslag over de China-reis bleek dat burgemeester Luc De Ryck ook de Chinese massages had leren kennen. “Op een avond ging ik mee voor wat aangekondigd was als een voetmassage, maar wat uiteindelijk een massage van kop tot teen bleek. Zàààlig!”

Kijkje nemen

Zaakvoerster Wang Shu Yun van Chinese Massage 16 op het Hendrik Heymanplein is blij met die ‘bekentenis’ van de burgemeester van Temse. “Eigenlijk zou elke burgemeester eens op bezoek moeten komen voor een massage. Dan zouden we eens kunnen tonen hoe het er bij ons aan toe gaat. Er leven nog te veel vooroordelen: over ons personeel, over de werkomstandigheden,... Dat is een verkeerd idee. Onze zaak is heel open, iedereen kan hier ook gewoon binnen om eens een kijkje te nemen.”

In Sint-Niklaas voerde het stadsbestuur in mei 2019 nieuwe regels in, waarmee massagesalons voortaan op dezelfde manier worden behandeld als nacht- en belwinkels en shishabars. Zo legt de stad deze zaken een vestigings- en uitbatingsvergunning op, met aparte fiscale regels. “In bepaalde massagesalons bestaat er een verhoogd risico op verdoken prostitutie, mensenhandel en drugsgerelateerde zaken”, voerde de stad als reden aan.

“Geen happy ending”

Wang Shu Yun benadrukt dat het er in haar zaak Chinese Massage keurig en volgens de regels aan toe gaat. En een ‘happy ending’ komt er niet aan te pas. “Dit is geen erotisch massagesalon. Wie seks wil, moet niet naar een massagesalon gaan. En een ‘happy ending’ is ook niet toegelaten, voor alle duidelijkheid. Het is iets wat wel vaker terugkomt als mensen over Oosterse massagesalons spreken, al dan niet met een knipoog. Maar het zorgt er wel voor dat er vaak wat wantrouwen is, terwijl wij hier heel professioneel werken.”

In Sint-Niklaas zijn er momenteel een vijftiental massagesalons, waarvan één Chinees. “We zijn een jaartje bezig in Sint-Niklaas en het draait goed, stap voor stap. In deze tijden zijn mensen ook op zoek naar relaxatie. We werken allemaal hard en velen hebben het druk. Heel wat mensen zitten de hele dag voor een computerscherm, wat zorgt voor stramme nek-, schouder- en rugspieren. Dan is een massage van een uurtje een zaligheid. ‘Beter dan de dokter’, zeggen sommige klanten zelfs!”