“Halt toeroepen aan LGBT-vrije zones”: Poolse ambassadeur krijgt brief van Sint-Niklase stadsbestuur JVS

07 januari 2020

13u07 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur heeft een brief geschreven aan de Poolse ambassadeur, uit verontwaardiging over de ‘LGBT-vrije zones’.

De groeiende discriminatie in Polen tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen wekt ook in Sint-Niklaas verontwaardiging op. De Poolse conservatieve regering moedigde gemeenten en provincies de voorbije maanden aan om ‘LGBT-vrije zones’ te creëren. Bijna honderd Poolse steden en gemeentes hebben intussen hun regels aangepast en zichzelf ‘holebi- en transvrij’ verklaard.

Veroordeling

Eerder werd de groeiende discriminatie al veroordeeld door Europa. Een aantal Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Gent, Brugge en Leuven, hebben al een brief schreven naar de Poolse ambassadeur om de LGBT-vrije zones te veroordelen. Dat heeft nu ook het Sint-Niklase stadsbestuur gedaan. In de brief naar de Poolse ambassadeur veroordeelt de stad die ‘LGBT-vrije zones’ en vraagt om de discriminatie een halt toe te roepen.

Het Sint-Niklase stadsbestuur wil zich de komende jaren verder inzetten voor holebi- en transgenderinwoners. “Iedereen moet zich thuis voelen in onze stad. Daarom hebben we onlangs ook een participatiemoment rond diversiteit georganiseerd, waarbij we inwoners onder meer lieten meedenken over de uitwerking van een lokaal regenboogbeleid”, aldus schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen).