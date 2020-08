“Grote cultuurspelers en hele verenigingsleven de nodige zuurstof geven”: stad verdeelt 1,3 miljoen euro uit Vlaams noodfonds Joris Vergauwen

18 augustus 2020

17u28 0 Sint-Niklaas Met de 1,3 miljoen euro uit het Vlaams noodfonds verdubbelt de stad de werkingssubsidies van de erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen in Sint-Niklaas. Ook voor de drie grote cultuurspelers De Casino, ‘t Ey en Warp is dat een heel welgekomen duwtje in de rug. Daarnaast wordt er 300.000 euro uitgetrokken om nieuwe initiatieven en evenementen te ondersteunen.

Van het Vlaams noodfonds van bijna 300 miljoen euro gaat zo’n 87 miljoen euro naar de lokale besturen om cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen in deze onzekere tijden. Sint-Niklaas krijgt 1,282 miljoen euro. Het Sint-Niklase schepencollege heeft nu een eerste beslissing genomen over de verdeling van dat geld.

520.000 euro daarvan wordt gebruikt voor de verdubbeling van de werkingssubsidies van de erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen in Sint-Niklaas. “We willen de verenigingen een duwtje in de rug geven om een zo goed mogelijke doorstart te maken. Het zou voor de meeste verenigingen de gederfde inkomsten en andere verliezen moeten kunnen opvangen. Bij het toekennen van de werkingssubsidies is er veel evenwicht, dus is dit een goeie basis om de verdeling van deze extra middelen te doen”, stelt schepen voor Financiën Peter Buysrogge (N-VA).

De Casino: “Héél tevreden met extra steun”

Al zeker voor de getroffen cultuurhuizen is dit heel welgekomen. De drie grote cultuurspelers in Sint-Niklaas zien hiermee hun werking fors gesteund: De Casino krijgt 45.000 euro extra en Warp en ‘t Ey elk 30.000 euro. “We zijn daar heel tevreden mee. Dankzij zo’n extra’s houden wij het hoofd boven water”, stelt Steven Verschoore van De Casino, dat zich opmaakt voor de heropening op 4 september. “Dit maakt het voor ons mogelijk om toch al onze krachten te bundelen en die concerten weer te gaan organiseren. Samen met de tijdelijke werkloosheid voor het personeel én het feit dat het publiek voor geannuleerde concerten zijn geld niet terugvraagt maar kiest voor een concertbon kunnen we overleven. Het is natuurlijk afwachten wat er nog aankomt. Het zijn zeer onzekere tijden. Maar willen ook niet de rest van het jaar sluiten, dat zit niet in ons DNA. Het is immers onze opdracht om er te staan, om toch íets te doen, in plaats van te wachten tot dit allemaal voorbij is. En met die extra steun kan dat.”

Projectsteun

Verder maakt de stad een pot van 300.000 euro om de komende maanden initiatieven en evenementen te ondersteunen. Verenigingen kunnen een voorstel indienen, een jury bepaalt op basis van een subsidiereglement welke toelage er wordt uitgetrokken. Dat gebeurt op basis van het subsidiereglement van de festiviteiten rond 800 jaar Sint-Niklaas. “We houden het heel breed en eenvoudig, zodat een zo ruim mogelijk spectrum aan initiatieven en evenementen aan bod kan komen. Door de strenge veiligheidsmaatregelen worden organisatoren geconfronteerd met extra kosten maar ook met minder inkomsten, en er zijn nauwelijks sponsors te vinden. Deze projectsubsidies moeten dat compenseren, zodat mensen toch de stap durven zetten om iets te organiseren. Wat 't Ey in Belsele doet met Teyrrasfolk deze zomer is daar een voorbeeld van”, aldus schepen voor Cultuur Filip Baeyens (N-VA) en schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld).

Overschot

Van die 1,282 miljoen euro blijft er dan nog 462.000 euro over. “Dat geld laten we nog even onaangeroerd. We gaan nog niet meteen alles besteden. We kunnen hier nog over nadenken en we moeten vooral ook afwachten hoe de situatie evolueert en welke noden er nog zullen zijn”, klinkt het bij de stad.