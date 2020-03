“Gratis handgel en papieren zakdoekjes tijdens infodag": hogeschool Odisee neemt extra maatregelen tegen coronavirus Joris Vergauwen

02 maart 2020

12u14 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag worden in hogeschool Odisee in Sint-Niklaas honderden jongeren en hun ouders verwacht op de eerste infodag. “Die gaat tot nader order gewoon door, maar we nemen wel extra maatregelen. Zo zijn er gratis handgels en papieren zakdoekjes voor bezoekers. De situatie rond het coronavirus wordt dagelijks opgevolgd”, klinkt het.

In de scholen neemt de waakzaamheid toe, met de reeks nieuwe besmettingen in ons land. In hogeschool Odisee in Sint-Niklaas is dat niet anders. “De studenten volgen gewoon les, maar de waakzaamheid is opgevoerd, volgens de bekende richtlijnen van de overheid rond hygiëne. Dat is normaal, op een plek waar veel mensen samenkomen.”

In Odisee is er ook nog eens een infodag gepland, komende zaterdag. “We verwachten honderden bezoekers. Die eerste infodag van het jaar gaat gewoon door, tot nader order, maar de situatie wordt nauwlettend opgevolgd door een speciale taskforce. Elke dag houden zij ‘s morgens een bijeenkomst, en dat al sinds vorige week”, zegt Arno De Wispelaere van Odisee. “We zullen sowieso al gratis handgels en papieren zakdoekjes aanbieden. Er zullen ook duidelijke hygiëne-instructies zijn in alle toiletten. Op die manier willen we onze infodag in de best mogelijke omstandigheden laten verlopen, zonder dat iemand zich zorgen hoeft te maken.”

De hogeschool heeft intussen ook een speciaal e-mailadres gecreëerd voor wie specifieke vragen zou hebben: coronavirus@odisee.be.

