‘Good Food Festival’ in Waasland Shopping Center: tien foodtrucks in het winkelcentrum JVS

01 november 2019

15u40 0 Sint-Niklaas Dit weekend vindt in het Waasland Shopping Center het ‘Good Food Festival’ plaats.

Al voor de vierde keer is het ‘Good Food Festival’ te gast in het Waasland Shopping Center. Twee dagen lang kunnen bezoekers er terecht bij een tiental foodtrucks in het winkelcentrum. “Er is werkelijk voor ieders wat wils, want zo goed als elke keuken komt aan bod. Zo kan je kiezen voor zuiderse gerechtjes als pasta of paella, of wie eerder de Oosterse toer op wil kan er een curry of een heerlijk wokgerechtje krijgen. Liever vis of vlees? Dan kan je gaan voor een breydelburger of een bordje seafood. En afsluiten kan je er met een verwenkoffie en een dessertje”, klinkt het.

Omdat het op 1 november ook ‘World Vegan Day’ is, zijn er ook vegan gerechtjes te krijgen. “Zowat elke foodtruck biedt een vegan alternatief aan. Er zullen zelfs foodtrucks zijn die alleen vegan gerechtjes aanbieden.”

Het ‘Good Food Festival’ vindt plaats op zaterdag 2 november, van 10 tot 20 uur, en op zondag 3 november van 11 tot 18 uur.