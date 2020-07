“Gezond bewegen is meer dan ooit een must”: Studio Santee opent deuren in vroegere sokkenfabriek Joris Vergauwen

08 juli 2020

08u44 0 Sint-Niklaas Deze week is Studio Santee geopend, een plek voor sport en beweging in een vroegere sokkenfabriek aan de Heistraat in Sint-Niklaas. Deze zomer zijn er eerst de ‘Kadee Santee’-kampen voor kinderen tot 12 jaar, maar vanaf september kunnen ook jongeren en volwassenen er terecht voor bewegingslessen.

Achter de gevel van een schijnbaar eenvoudige, halfopen woning aan de Heistraat strekt zich een verrassend grote ruimte uit. Achter het huis bevindt zich de voormalige textielfabriek van sokkenfabrikant Lybeert. Tim Koppen, leerkracht Lichamelijke Opvoeding in Sint-Carolus, en partner Nele De Klerck, centrummanager in Sint-Niklaas, hebben er een heel nieuwe invulling aan gegeven. De vroegere textielfabriek is een sport- en bewegingsplaats geworden, Studio Santee, met een ruime sportinfrastructuur, een bar, kleedkamers, sanitair en ook een grote, groene ruimte buiten.

Studio Santee heeft een lessenaanbod en een kampenaanbod. De bewegingskampen voor kinderen van 6 tot 12 jaar gaan door onder de naam ‘Kadee Santee’ en zijn deze week gestart. Er zijn vijf zomerkampen van een week. In totaal zijn er al 110 kinderen ingeschreven. Er zijn nog een paar plaatsjes voor de kampen in augustus.

Volwassenen

Vanaf september zet Studio Santee de deuren ook open voor jongeren en volwassenen met een lessenaanbod. “We zijn het programma volop aan het samenstellen. Wat het wordt? Sowieso bootcamps en functional training, met de focus op conditie, snelheid, explosiviteit, sprongkracht, lenigheid, coördinatie, mobiliteit en kracht. Het wordt een programma waarbij iedereen werkt op eigen tempo. Studio Santee wil een gemoedelijke omgeving zijn, waar iedereen welkom is.” Naast de eigen lessenreeksen van Studio Santee zullen er ook externe lessen of workshops gegeven worden. De studio kan ook worden gehuurd.

“Verontrustend”

Met Studio Santee wil Tim Koppen zijn ervaring delen. Als voetballer schopte hij het tot in tweede klasse en later volgde hij nog een reeks opleidingen rond beweging en mental coaching. “Ik zie vandaag een aantal verontrustende trends. We zitten te veel stil, het aantal kinderen met obesitas stijgt, mentale gezondheidsproblemen nemen toe, we genieten te weinig van de buitenlucht en als we sporten, doen we dit vaak te eenzijdig. Ook in mijn job als leerkracht stel ik vast dat de jeugd vaak onvoldoende of op een ongezonde manier beweegt. Ik heb heel wat ervaring opgebouwd. Nu is het moment gekomen om al deze kennis te delen, zodat we het tij kunnen keren.”

Studio Santee wil daarom meer zijn dan een plek waar aan sport wordt gedaan. “Het moet een plaats zijn voor iedereen die wil bouwen aan een fysiek en mentaal gezonde levensstijl, waar jong en oud grenzen verleggen, elkaar ontmoeten, zichzelf ontdekken en overtreffen, tot rust komen en zich amuseren”, vertelt Tim Koppen. “Dagelijks lopen we onszelf haastig voorbij, maar vergeten we tijd te maken om voldoende te bewegen. Wij geloven dat net in die beweging de sleutel ligt om de verontrustende tendensen om te buigen, ook voor onze kinderen. Bewegen is geen optie, maar meer dan ooit een must, een basisbehoefte, voor iedereen die sterker, flexibeler en veerkrachtiger in het leven wil staan. Bij Studio Santee willen we mensen leren om bewuster stil te staan bij bewegen.”

Alle info: www.studiosantee.be