“Gevolgen coronacrisis beperken bij kwetsbare groepen”: Rode Kruis versterkt sociale projecten en zoekt vrijwilligers Joris Vergauwen

14 september 2020

13u26 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase afdeling van het Rode Kruis wil twee sociale projecten verder uitbouwen en is daarvoor op zoek naar vrijwilligers.

Het Rode Kruis is in Sint-Niklaas al een paar jaar actief met twee sociale projecten. Het ene heet ‘Spring Eens Binnen’ en focust op mensen die eenzaam zijn, het andere is ‘Brugfiguren’ en ondersteunt kwetsbare kinderen bij hun school- of huiswerk. Voor deze projecten kan het Rode Kruis rekenen op vrijwilligers. In deze tijden kan de Sint-Niklase afdeling echter nog hulp gebruiken. “We willen onze sociale hulpverlening versterken, om de gevolgen van de coronacrisis te beperken bij deze kwetsbare groepen. Om alle aanvragen vlot te kunnen blijven verwerken, kunnen we een tiental extra vrijwilligers gebruiken, zowel om bezoeken of begeleiding op zich te nemen als om het Spring Eens Binnen-project mee te coördineren”, schetst de lokale voorzitter Dieter Kinoo.

De doelgroepen van beide projecten zijn mensen die door de coronacrisis meer dan ooit hulp kunnen gebruiken. Dat merkt ook afdelingsarts Seppe Jacobs. “Tijdens mijn werk als huisarts zie ik dat het sociaal isolement van vele patiënten de laatste maanden erg is toegenomen. Daarom willen we als lokale afdeling van het Rode Kruis hier extra op inzetten. Er is momenteel een grote nood aan dit soort hulp.” Er worden de komende weken ook meer aanvragen verwacht voor huiswerkbegeleiding, nadat de scholen eerder dit jaar zo lang gesloten zijn geweest.

Meer info: www.rodekruis.be/sint-niklaas, socialehulpverlening@sint-niklaas.rodekruis.be.