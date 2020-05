“Geslaagde eerste stap in heropstart”: AZ Nikolaas begint opnieuw met niet-dringende activiteiten Joris Vergauwen

06 mei 2020

18u58 0 Sint-Niklaas Het AZ Nikolaas start deze week een aantal ziekenhuisactiviteiten opnieuw op. De eerste dagen verliepen alvast gunstig.

Na acht lange weken zet het AZ Nikolaas de eerste stappen naar een normale ziekenhuiswerking. Dat verliep al vlot de eerste dagen. “We mogen terugblikken op een geslaagde eerste stap in het heropstartscenario van ons ziekenhuis”, klinkt het. Een overzicht.

* In het operatiekwartier in campus Lodewijk De Meesterstraat werden maandag opnieuw zes operatiezalen geopend, ook voor niet-dringende ingrepen. Ook in Beveren gingen het operatiekwartier en het dagziekenhuis weer open. De pijnkliniek keerde terug naar de normale locatie en werkt vanaf maandag ongeveer op halve kracht.

De dienst Mond, Kaak en Aangezicht is opnieuw gestart met drie artsen in campus Moerlandstraat en één arts in Beveren. Het endoscopisch centrum werkt momenteel met drie tijdsblokken voor coloscopische onderzoeken per week in Sint-Niklaas en gemiddeld vier blokken per week in Beveren, meldt het Wase ziekenhuis.

* De dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming is actief op alle campussen en werkt op twee derde van de normale capaciteit. “De COVID-19 en niet-COVID-19-stromen worden maximaal gescheiden. Voor campus Moerlandstraat en voor unieke toestellen, zoals NMR en CT-scan, worden specifieke ziekenhuishygiënische maatregelen toegepast.”

* De poliklinieken zijn opnieuw opengesteld voor niet-dringende raadplegingen. Er gelden een hele reeks aan maatregelen, waaronder een spreiding van de artsen over de campussen, meer tijd tussen de raadplegingen, dragen van persoonlijk beschermingsmateriaal door artsen en verpleging en beperking van het aantal personen in de wachtzalen. “De fysieke raadplegingen worden afgewisseld met ‘teleconsulten’, waarvan er in ons ziekenhuis ondertussen meer dan 6.000 gehouden zijn. Waar er op een normale weekdag ongeveer 1.200 raadplegingen doorgaan in ons ziekenhuis, ligt dit aantal momenteel rond de 800, waarvan ongeveer een vijfde teleconsulten.”

De onthaalposten aan de toegang van de campussen zijn aangepast. Aan de patiënten wordt gevraagd om niet meer dan een kwartier op voorhand te komen en om zich maximaal door één persoon te laten begeleiden.

Meer info op de website van het AZ Nikolaas.