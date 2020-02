“Geen zonevreemde bebossing in bolleakkergebied”: CD&V stelt vragen bij inrichtingsplan JVS

18 februari 2020

08u34 0

Het stadsbestuur wil de open ruimte van het ‘bolleakkergebied’ vrijwaren. Daarvoor geeft de stad de opdracht aan de Vlaamse Landmaatschappij om een inrichtingsplan op te maken. CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer vraagt meer overleg met de landbouwraad en om niet voor zonevreemde bebossing te kiezen.

De stad wil met een inrichtingsplan de toekomst van het 94 hectare grote ‘bolleakkergebied’ vrijwaren, tussen Vijfstraten, Sparrenhofstraat en Godsschalkstraat. De stad heeft daarvoor de opdracht gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij, voor 73.259 euro. Bedoeling is onder meer om er twee extra trage wegen in te richten en een buurtbos van 5 hectare te creëren. Er wordt ook een landbouweffectenrapport opgemaakt. Bijkomende woningbouw wordt geschrapt.

Jos De Meyer (CD&V): “De opmaak van dit inrichtingsplan biedt kansen, maar er blijven wel nog een reeks vragen over. Een bijkomend buurtbos kan voor ons alleen als er een bestemmingswijziging komt, samen met de nodige compensaties voor agrarisch gebied elders in de stad en de betaling van planlasten. Dit proberen te omzeilen met zonevreemde bebossing is strijdig met de regelgeving en zou betekenen dat de stad op dit vlak elke geloofwaardigheid verliest. Pistes zoeken om zonder RUP bijkomende bebossing mogelijk te maken zonder compensaties en planlasten is daarom niet de juiste keuze. Er is intensief overleg nodig met de landbouwraad, net als met de buurt.”