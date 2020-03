“Geen verwittiging, iedereen was op de hoogte”: politie geeft verschillende horecazaken boete omdat ze tot na middernacht open bleven Kristof Pieters

14 maart 2020

11u23 30 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdagnacht een heel aantal horecazaken moeten ontruimen die in overtreding waren met de nieuwe richtlijnen inzake de coronacrisis. Er werd telkens proces-verbaal opgemaakt. Incidenten waren er nergens.

De verplichte sluiting van alle cafés komt er op last van de Nationale Veiligheidsraad en ging in op vrijdagavond middernacht. De politie van Sint-Niklaas voerde meteen controles uit op het verplichte sluitingsuur van horecazaken. Een aantal bleek duidelijk hardleers. In verschillende cafés bleek er na middernacht nog steeds gefeest te worden. Het ging onder meer om De Ster, ‘t Zonneken, de Graanmaat en Onder den Toren. “We hebben de uitbaters meteen gewezen op hun plicht om de deuren om middernacht te sluiten”, zegt commissaris Dirk Oosterlinck van de politie van Sint-Niklaas. “Daarna is iedereen gevraagd om te vertrekken. Incidenten waren er nergens en kort voor 1 uur waren alle zaken dicht.”

De politie heeft bij elke overtreding op het verplichte sluitingsuur de nodige vaststellingen gedaan en wacht nu op het ministerieel besluit om te weten welke bestraffing er moet volgen. “We hebben geen verwittigingen gegeven”, klinkt het bij de politie. “Deze maatregel was in heel het land voldoende gekend. Het was voor iedereen dan ook duidelijk genoeg dat alles om middernacht gesloten moest zijn.”