“Geen toezicht op verplichting immokantoren om huurprijzen en kosten te afficheren”: slechts één boete in vijf jaar tijd JVS

23 mei 2019

11u15 0 Sint-Niklaas Immokantoren die woningen te huur zetten, moeten de huurprijs en de totale kosten vermelden op huurborden en -affiches. In Sint-Niklaas blijkt echter dat er geen toezicht is op die verplichting, waardoor heel wat huuraffiches niet in orde zijn. De voorbije vijf jaar is er slechts één GAS-boete gegeven. CD&V vindt dat het toezicht een opdracht moet worden voor de parkeerwachters, die ook GAS-ambtenaren zijn.

Volgens het Vlaamse Woninghuurdecreet moeten verhuurders en immokantoren op hun borden en affiches duidelijk de huurprijs en de kosten en lasten vermelden van een woning of appartement. De stad kan inbreuken op deze verplichting sanctioneren met een GAS-boete van 50 tot 350 euro. “Die verplichting moet onder meer discriminatie op de huurmarkt tegengaan en voor meer transparantie zorgen. Gemeenten hebben de bevoegdheid om verhuurders en immokantoren die dit niet doen GAS-boetes op te leggen. In Sint-Niklaas blijkt het toezicht en de handhaving van deze verplichting echter dode letter”, stelt CD&V-gemeenteraadslid Johan Uytdenhouwen.

De verplichting om de huurprijs en kosten te vermelden op makelaarsborden en affiches is sinds 2009 ook in Sint-Niklaas opgenomen in het politiereglement. Tussen 2010 en 2013 werd er effectief gecontroleerd. Dat leidde tot 39 GAS-dossiers en in 19 gevallen daarvan ook tot een boete tussen 50 en 75 euro. “Dat zijn geen cijfers om over naar huis te schrijven, maar toch werd er gecontroleerd. De laatste vijf jaar is dat toezicht en die handhaving echter dode letter. In de laatste 5 jaar werd welgeteld 1 dossier behandeld, dat aanleiding gaf tot een GAS-boete van 60 euro”, aldus Uytdenhouwen.

“Heel tijdsintensief”

De stadsdienst Wonen geeft toe dat er alleen een passief toezicht is, in een reactie. “De administratieve opvolging van deze inbreuken is heel tijdsintensief. Anderzijds is de hoogte van de boetes van die aard dat het immokantoren niet stimuleert om accuraat te werken. Momenteel is er dus een passief toezicht. De woningcontroleur wordt vooral ingezet voor woningcontroles en bij vaststellingen van leegstand. Een actief toezicht zou kunnen opgenomen worden door de parkeerwachters. Bij het uitvoeren van hun opdrachten zijn zij immers op een groot deel van het grondgebied van Sint-Niklaas aan het werk.”

Gemeenteraadslid Johan Uytdenhouwen ging intussen met een steekproef zelf na in hoeverre immokantoren de verplichtingen nakomen. “Het is niet moeilijk om borden te vinden die niet de juiste informatie vermelden. Op sommige borden staat totaal geen huurprijs, op andere ontbreekt de vermelding van lasten en kosten. Het is duidelijk dat er meer controle nodig is. We pleiten er dan ook voor om de toezichtstaak in handen te geven van de parkeerwachters, die GAS-ambtenaren zijn. Zij kunnen overtredingen vaststellen en boetes opleggen. We gaan ervan uit dat ook de meerderheid deze problematiek dringend wil aanpakken.” Het stadsbestuur kondigt aan dat er overleg komt met de parkeerwachters over die extra opdracht.