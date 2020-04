“Geen GAS-boetes aan 14-jarigen geven”: stad behoudt leeftijdsgrens van 16 jaar Joris Vergauwen

21 april 2020

09u19 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur gaat de leeftijdsgrens voor GAS-boetes niet verlagen. Momenteel ligt die in Sint-Niklaas op 16 jaar. Vlaamse gemeenten kunnen zelf beslissen of ze die leeftijdsgrens verlagen tot 14 jaar.

Komende vrijdag spreekt de gemeenteraad zich uit over een reeks wijzigingen in de protocolakkoorden met het parket Oost-Vlaanderen. Daarbij krijgt de stad de kans om de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties aan te passen. Zo zou de stad de minimumleeftijd voor een GAS-boete kunnen verlagen, van 16 naar 14 jaar. Dat is sinds enkele jaren mogelijk. Het stadsbestuur gaat daar ook nu niet op in. “In Sint-Niklaas vallen de 16- en 17-jarigen onder de GAS-wetgeving. We gaan dat niet verlagen naar 14 en 15 jaar. Als er ernstige feiten zijn in die leeftijdsgroep is het aan de jeugdrechter om zich daarover uit te spreken”, stelt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “Het aantal inbreuken van 16- en 17-jarigen is in onze stad bovendien al heel beperkt. Die zijn jaarlijks op twee handen te tellen en dan gaat het meestal om wildplassen.”

Weinig gemeenten geven overigens GAS-boetes aan jongeren vanaf 14 jaar. Dat gebeurt in nog geen tien procent van de Vlaamse gemeenten.

Winkeldiefstallen

Er komt wel een aanpassing voor de sancties bij winkeldiefstallen. Die konden al worden bestraft met een GAS-boete als er een nadeel was tot 125 euro. Die bovengrens wordt opgetrokken van 125 naar 250 euro. “In het verleden was het bij wijze van spreken beter om iets te stelen van 126 euro dan van 124 euro, omdat in dat geval het parket toch meestal seponeerde. Daarom is die verhoging nodig.”