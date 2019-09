“Geen concentratie van opvangcentra in het Waasland”: parlementslid Peter Buysrogge (N-VA) dringt aan op andere locatie voor nieuw opvangcentrum JVS

09u26 3 Sint-Niklaas Federaal parlementslid Peter Buysrogge (N-VA) dringt aan op een betere spreiding van opvangcentra voor asielzoekers. “Een derde opvangcentrum inrichten, op minder dan enkele kilometers van elkaar, is te veel vragen van het Waasland.” In de twee opvangcentra in Sint-Niklaas zijn er op dit moment 600 plaatsen voor asielzoekers. In Beveren zouden er nog 120 plaatsen bijkomen.

Eind vorige week raakte bekend dat Fedasil aan het Rode Kruis opdracht heeft gegeven om een noodopvangcentrum voor 120 asielzoekers in te richten in Beveren. Dat veroorzaakte intussen heel wat commotie. Federaal parlementslid Peter Buysrogge (N-VA) uit Sint-Niklaas vindt dat er een andere locatie moet worden gezocht. “In Sint-Niklaas zijn er al twee opvangcentra. Op het voormalige militaire domein Westakkers, pal op de grens met Beveren, zijn er 450 opvangplaatsen. In het stadscentrum is er een permanent opvangcentrum met 150 plaatsen. Nu nog een derde opvangcentrum inrichten, allen op minder dan enkele kilometers van elkaar, is teveel vragen van het Waasland”, vindt Buysrogge.

Spreiding

“Met 7,75 opgevangen asielzoekers per 1.000 inwoners presteert Sint-Niklaas, en bij uitbreiding het Waasland, al ver boven haar gewicht als het gaat over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Terwijl de grootsteden en de plattelandsgemeenten hun verantwoordelijkheid wegduwen, zijn het de kleinere centrumsteden en de grotere gemeenten die de problemen van Fedasil maar mogen oplossen. Buiten Sint-Niklaas, en binnenkort dus ook Beveren, is er welgeteld één ander opvangcentrum in Oost-Vlaanderen: in Eeklo”, aldus de Wase federale volksvertegenwoordiger.

“Men moet inzetten op een spreiding over het hele Belgische grondgebied en niet alles willen concentreren in bepaalde streken, zoals men nu in het Waasland doet. Het Waasland heeft zich in het verleden al zeer solidair opgesteld als het gaat over de opvang van asielzoekers, maar alles heeft een grens. We hopen dan ook dat de bevoegde instanties hiermee rekening zullen houden en opteren voor een andere locatie voor een nieuw opvangcentrum.”