“Gat in de markt ontdekt in Sint-Niklaas”: KingRibs uitgeroepen tot beste nieuwkomer van het land door TakeAway.com Joris Vergauwen

30 januari 2020

19u10 0 Sint-Niklaas KingRibs in de Richard Van Britsomstraat in Sint-Niklaas is door TakeAway.com uitgeroepen tot beste nieuwkomer van 2019, uit 1.089 nieuwe restaurants en snackbars in het hele land. Het afhaal- en bezorgrestaurant pakt vooral uit met burgers en spareribs.

KingRibs is het verhaal van Alladin Zeidan (27) en zijn vrouw Cheyen (23). Hun eerste bezorg- en afhaalrestaurant openden ze vier jaar geleden in Berchem. In maart 2019 volgde Sint-Niklaas. KingRibs pakt uit met huisgemaakte burgers, spareribs met eigen marinades, fried chicken en een reeks appetizers. Het levert aan huis en beschikt over een vloot elektrische fietsen.

KingRibs is nog geen jaar actief in Sint-Niklaas, maar heeft al een groot klantenbestand opgebouwd. “In tien maanden tijd hebben we 6.190 unieke klanten bereikt, waarvan de meesten intussen al meer dan 15 bestellingen hebben gedaan, sommigen zelfs meer dan 50. Daar zijn we heel blij mee, want het toont aan dat mensen tevreden zijn”, aldus zaakvoerder Alladin Zeidan.

Hij werkte enkele jaren voor Pizza Hut, onder meer in Burcht. Daar begon zijn idee voor KingRibs te rijpen en vorm te krijgen. “Velen denken dat KingRibs een grote keten is. Ik beschouw dat als een compliment. Maar de realiteit is helemaal anders. Ik heb het hele ondernemingsplan uitgewerkt en samen met mijn vrouw Cheyen de gok gewaagd. Pas in april vorig jaar heb ik mijn vaste baan opgegeven om hier voluit voor te gaan. Wij doen alles zelf, samen met onze twee teams in Sint-Niklaas en Berchem.”

Beste nieuwkomer

Al dat harde werk leverde KingRibs deze week een mooie onderscheiding op van TakeAway.com, het online portaal voor de levering van maaltijden aan huis. Uit 1.089 nieuwe restaurants en snackbars in ons land werd KingRibs uitgeroepen tot beste nieuwkomer. “De belangrijkste criteria daarbij waren het aantal bestellingen, de omzet en de klantenbeoordelingen. Het is héél mooi om die onderscheiding te krijgen. Je voelt wel aan dat je goed bezig bent, maar je hebt er geen idee van wat er in de rest van het land gebeurt. We dachten dat we ook nooit het succes van Antwerpen zouden kunnen evenaren. Het blijkt toch de ideale stad om te leren en te groeien: de concurrentie is er moordend en je idee wordt er heel snel gekopieerd.”

“Gat in de markt”

Dat Sint-Niklaas een goeie plek was om een tweede vestiging te openen, voelde Alladin Zeidan al snel aan. “Ik kende Sint-Niklaas en ik wist dat er mogelijkheden waren. Er zijn wel aanbieders van bezorgmaaltijden, maar veel meer dan pizza, pita en Chinees is er niet in Sint-Niklaas. Er was dus een gat in de markt en dat hebben wij ingevuld met onze vers gemaakte burgers en spareribs. En we gaan voor kwaliteit. Dit is geen fastfood. We omschrijven het als comfortfood, of soulfood. Onze burgers worden bereid met vers rundvlees op de grill, de spareribs worden traag gegaard, onze marinades maken we zelf, we hebben verse slaatjes en lekkere hapjes. Kortom: alles is supervers. We hebben ook geen hele marketingmachine achter ons, we willen gewoon een goed product aanbieden. En hygiëne is ook superbelangrijk. De laatste keer dat we controle kregen, hebben die controleurs na hun inspectie meteen een maaltijd besteld. Een mooier compliment kan je niet krijgen.”

Info: KingRibs.be

