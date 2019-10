“Flippersport is fysiek en mentaal niet te onderschatten”: 250 flipperfanaten uit heel Europa strijden met elkaar op Belgian Open Pinball Joris Vergauwen

06 oktober 2019

11u55 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas vindt dit weekend de ‘Belgian Open Pinball’ plaats. 250 spelers uit heel Europa gaan er met elkaar de strijd aan op een 100-tal flipperkasten. Het is het grootste tornooi in zijn soort in Europa.

Twee dagen lang op de flipperkast spelen: dat gebeurt dit weekend in de expozaal ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas. Voor 250 spelers uit 15 Europese landen is het geen spelletje, maar bittere ernst. Goeie reflexen, stalen zenuwen en aanvoelen hoe de flipperkast reageert: over die eigenschappen moet een goede speler beschikken. Elke kast is anders, dat is de moeilijkheid. “Over geluk speken we hier niet. Geluk moet je afdwingen. Als je een goeie kastenkennis hebt en de skills beheerst, kan je ver komen”, klinkt het bij Lieven Engelbeen, één van de organisatoren van de vzw Belgische Flipperbond, met thuisbasis in Sint-Niklaas.

Op de Belgian Open Pinball wordt er gespeeld op nieuwe en oudere kasten, de zogenaamde ‘classics’, van minstens 20 à 25 jaar oud, de ‘oldtimers’ onder de flipperkasten. Er is het ‘classics’-tornooi, waarbij alleen op die oude flipperkasten wordt gespeeld, en het hoofdtornooi, waarbij op een mix van kasten wordt gespeeld. Daarnaast zijn er ook tornooien voor spelers tot 12 jaar en tot 16 jaar. Heel wat scheidsrechters houden intussen alles goed in de gaten. In totaal staan er zo’n 100 kasten in de grote zaal.

Dit is een prestigieus toernooi in het wereldje, het grootste in zijn soort ook in Europa momenteel. En de vzw Belgische Flipperbond brengt volgend jaar het Europees kampioenschap naar Sint-Niklaas, goed voor drie dagen flipperkastplezier.

Nochtans komen mensen veel minder in aanraking met flipperkasten vandaag op café. “Dat klopt. Het aantal cafés neemt af en er zijn er niet veel meer waar je nog op een goeie flipperkast kan spelen. Veel flipperkasten staan nu bij particulieren. Ikzelf heb er 24 staan thuis”, aldus mede-organisator Lieven Engelbeen.

En is flipperen nu een sport? “Ja, wij spreken wel van de ‘flippersport’. Darts wordt toch ook als een sport gezien? Met de flippersport hebben we niet de ambitie om een Olympische discipline te worden, maar een dagje flipperen is fysiek en mentaal zwaar. Dat mag je allerminst onderschatten!”