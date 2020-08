“Fitnesscentra moeten sporters uit Antwerpen de toegang weigeren”: nieuwe politieverordening in Sint-Niklaas gaat woensdag in Joris Vergauwen

04 augustus 2020

17u34 0 Sint-Niklaas Fitnesscentra in Sint-Niklaas moeten vanaf woensdag sporters uit het Antwerpse de toegang weigeren. Daarvoor is er een nieuwe politieverordening uitgevaardigd.

Net als in Beveren neemt ook het Sint-Niklase stadsbestuur maatregelen om inwoners uit de zwaar getroffen Antwerpse zones te weren van het grondgebied. “We hebben met de veiligheidscel de situatie in de fitnesscentra van Sint-Niklaas bekeken. Er werd aan de politie gevraagd de situatie in kaart te brengen. Uit die cijfers blijkt dat er ook in Sint-Niklaas een aanzienlijk aantal sporters uit Antwerpen aanwezig is”, stelt waarnemend burgemeester Wout De Meester (Groen).

Vanaf woensdag zal er een politieverordening van kracht zijn op het grondgebied van Sint-Niklaas die het inwoners uit de meest getroffen zones van de provincie Antwerpen verbiedt om aanwezig te zijn in de fitnesscentra van Sint-Niklaas. “Aangezien de sluiting van de Antwerpse fitnesscentra er net gekomen is vanuit de bezorgdheid om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, en het sporten in Sint-Niklaas een ongeoorloofde omzeiling is van die maatregel, komt deze politieverordening er. Zaakvoerders wordt gevraagd hen de toegang te weigeren.”