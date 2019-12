“Fit door slechts 20 minuten per week te sporten? Het kan”: Fit20 opent eerste studio in Sint-Niklaas Joris Vergauwen

18u20 0 Sint-Niklaas De eerste fit20-studio in Sint-Niklaas is geopend, boven de Dex-garage in het Europark-Noord. Bij dit fitnessconcept traint men slechts 20 minuten per week. Ideaal voor drukbezette mensen of voor wie niet echt van sporten houdt. Bedoeling is om de komende jaren ook in Beveren, Stekene, Temse en Waasmunster fit20-studio’s te openen.

Het is een bijzondere plek, boven de toonzaal van een garage, om een fitnesscenter onder te brengen. Maar voor Jo Vermeiren, zaakvoerder van Dex-garage en De Autospecialist in het Europark-Noord, is het om meerdere redenen een goeie oplossing. “We hadden hier een ruimte beschikbaar en ik zocht naar mogelijkheden om ons personeel een gezondere levensstijl te kunnen aanbieden. Voor heel veel mensen blijft er door de combinatie van werk en privéleven maar bitter weinig tijd over om aan sport te doen. En dan is het concept van fit20 ideaal. En niet alleen voor de 20 mensen die hier werken, maar ook voor ondernemers en werknemers van de bedrijven uit de buurt en bij uitbreiding iederéén, jong en oud.”

“Kort, koel en intens”

Wie met zijn auto voor een herstelling langskomt, zou tijdens het wachten even kunnen fitnessen. Of snel tijdens de middagpauze sporten, is op deze manier ook mogelijk. Voor drukbezette mensen is het aantrekkelijk, maar ook voor mensen die niet echt van sporten houden. Twintig minuten per week een inspanning leveren, is nog draaglijk. En bijzonder is dat er voor een sessie in fit20 zelfs geen sportkledij vereist is. “Het gaat om een heel intensieve training van 20 minuten, in een koele ruimte van precies 17 graden. Ook de aard van de oefeningen verhindert dat men gaat zweten. Kort, koel en intens, met oefeningen aan fitnesstoestellen in slow motion: daar gaat het om. Daarmee worden alle spiergroepen efficiënt en intensief getraind. Door de oefeningen traag uit te voeren, met veel gewichten, creëren we een ‘spierfalen’. Het lichaam heeft ongeveer een week nodig om daarvan te herstellen. Daarom is 20 minuten per week voldoende. En elke keer is er een soort supercompensatie, waardoor je je snel sterker en fitter gaat voelen. Het lijkt misschien te mooi om waar te zijn, maar er zit uiteraard een heel wetenschappelijke benadering achter.”

Fit20 komt overgewaaid uit Nederland en telt intussen 150 studio’s in 9 landen. De fitnessketen is vijf jaar actief in België. Jo Vermeiren heeft verdere plannen in het Waasland. “Als fit20 in Sint-Niklaas goed van start is gegaan, is het plan om in de loop van de komende vijf jaar fitnessstudio’s te openen op nog vier andere locaties in het Waasland, namelijk in Beveren, Stekene, Temse en Waasmunster.”

In de fit20-studio kunnen tussen de 180 en 250 abonnees terecht. De sessies gebeuren op afspraak en onder begeleiding van een coach. Dat kan vanaf 22,5 euro per week.

Info: www.fit20.be