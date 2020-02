“Fietsgebruik stijgt met 30 procent”: tot 43.000 fietsers per maand geteld op Westerplein en Parklaan Joris Vergauwen

16 februari 2020

08u58 0 Sint-Niklaas Het fietsgebruik in Sint-Niklaas zit stevig in de lift. Dat blijkt althans uit de cijfers van de twee fietstelpalen, op de Parklaan en aan het Westerplein. Het voorbije jaar registreerden die 30 procent meer fietsers.

Sint-Niklaas telt momenteel twee fietstelpalen. Die verzamelen permanent data over de fietsstromen naar de stad.

In 2019 waren er dagelijks 989 fietsers op de fietssnelweg F4 ter hoogte van het Westerplein. Op weekdagen zijn er gemiddeld dubbel zoveel fietsers als op weekenddagen. Dinsdag is de drukste dag van de week. Op de topdag waren er 2.104 fietsers. Het maandelijks gemiddelde ligt op 30.098 fietsers. Met in totaal 42.965 fietsers was september de topmaand. Op jaarbasis is er een stijging van het aantal fietsers van 28,8 procent.

Ook de Parklaan is een druk bereden fietsroute. Het dagelijks gemiddelde bedraagt 1.037 fietsers. Op de drukste dag werden er 2.176 geteld. Net als op het Westerplein is dinsdag ook op de Parklaan de drukste dag. En ook op deze locatie is er zo goed als een verdubbeling van het aantal fietsers in de week in verhouding tot in het weekend. “Het duidt nog maar eens op het belang van de fiets in het kader van functionele verplaatsingen”, stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) vast. September was ook hier de drukste maand met 43.300 fietsers. De jaarlijkse stijging van het aantal fietsers ligt met een percentage van 31,9 procent in de lijn van de stijging op het Westerplein.

Nog meer fietstellers

“De resultaten van beide locaties liggen dicht tegen elkaar. Omdat het Westerplein op de bovenlokale fietsroute F4 ligt, die Antwerpen met Gent verbindt, zou je kunnen verwachten dat de aantallen daar hoger liggen. De Parklaan scoort hoog omdat het een belangrijke fietsas is voor lokaal gebruik in en uit de stad”, stelt schepen Hanssens.

Het stadsbestuur wil verder inzetten op het vergaren van fietsdata. “We gaan daarom elke hoofdfietsroute naar de stad voorzien van een dergelijke fietsteller. Op basis van deze fietsdata kunnen we gerichte keuzes maken bij de verdere realisatie van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Dit netwerk wordt in de loop van maart 2020 uitgerold.”

“Geslaagde ingrepen”

“Ik ben heel blij dat het fietsgebruik sterk is gestegen op de fietssnelweg F4. De ingrepen op en rond het Westerplein, de fietsstraat Westerstraat, de oversteek aan de Plezantstraat, het dubbele richting maken van het fietspad op de Westerlaan en de heraanleg van het kruispunt van Driekoningen zijn een zegen gebleken voor de fietser. Dat heeft zijn effect niet gemist”, aldus schepen Hanssens. “We willen van de fiets een evident vervoersmiddel in de stad maken. Op die manier creëren we ruimte voor andere weggebruikers, ook automobilisten, voor wie de fiets geen optie is. We willen nu snel werk maken van meer fietstellers en het verder uitbouwen en verbeteren van de hoofdfietsroutes, waaronder de Mechelen-Terneuzenwegel die Sint-Niklaas verbindt met Sint-Gillis-Waas en Hulst.”