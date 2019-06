‘Feest van de burgemeester’ levert cheque van 2.019 euro op voor Vesta vzw JVS

13 juni 2019

17u22 0 Sint-Niklaas Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) heeft een cheque van 2.019 euro overhandigd aan Vesta vzw. Dat is de opbrengst van het ‘Feest van de burgemeester’ in april.

Vesta vzw is de Sint-Niklase instelling voor volwassenen met een beperking, die op enkele locaties in totaal zo’n 130 mensen begeleidt en ondersteunt. Burgemeester Lieven Dehandschutter koos dit jaar voor Vesta als goede doel, bij het zesde ‘Feest van de burgemeester’ dat in april plaatsvond. Vandaag overhandigde hij een cheque van 2.019 euro aan Vesta, om de uitbouw van de instelling te ondersteunen. “De keuze viel op Vesta omdat het in 2018 een nieuw gebouw in de Hadewychstraat in Belsele heeft geopend”, aldus Dehandschutter.

Directeur Annemie Van Steenkiste van Vesta gaf aan dat het bedrag zal worden gebruikt voor het aanleggen van de tuin rond de nieuwbouw, wat de leefkwaliteit van de bewoners ten goede zal komen.