“Extra politiepatrouilles en stadswachten in winkelstraten, maar ook ludieke noot brengen met acteurs”: stadscentrum maakt zich klaar voor heropening winkels Joris Vergauwen

10 mei 2020

17u38 0 Sint-Niklaas In de winkelstraten in Sint-Niklaas zijn er vanaf maandag een aantal richtlijnen van kracht bij de heropening van de winkels. Extra politiepatrouilles en stadswachten zullen de situatie in de gaten houden. Een theatergezelschap zal op een ludieke manier toezien of de richtlijnen worden nageleefd.

Ook in de winkelstraten in het Sint-Niklase centrum keert het normale leven vanaf maandag een beetje terug. Heel wat winkeliers waren de voorbije dagen in de weer om zich voor te bereiden. “We kijken uiteraard heel erg uit naar de heropening en we zijn voorbereid, met de nodige hygiënische maatregelen. Maar toch is er ook wat bezorgdheid. Hoe gaat het verlopen? Zijn we voldoende beschermd?", klonk het zaterdag bij een winkelier in de Stationsstraat.

Het stadsbestuur voert geen opvallende maatregelen in. Er zijn wel een aantal richtlijnen. “In de winkelstraten worden geen looprichtingen aangegeven, maar er wordt wel opgeroepen om zoveel mogelijk aan de rechterkant van de straat te wandelen. Als er toch plaatsen zijn waar grote wachtrijen ontstaan of waar het extra druk wordt, dan is er een stock van nadarhekken ter plaatse beschikbaar en kunnen stadsmedewerkers of handelaars snel en efficiënt ingrijpen”, klinkt het bij de stad.

Om alles in goede banen te leiden, worden extra politiepatrouilles en stadswachten ingezet. De stad zorgt ook voor een ludieke noot, door het inzetten van het lokaal gezelschap Theater Tieret. Twee acteurs zullen er op hun geheel eigen manier op toezien dat bezoekers de richtlijnen naleven. Zij zijn de komende week in de namiddag in de Stationsstraat aanwezig, net als de vier volgende zaterdagen.

Toilet in faciliteitenpand

Het faciliteitenpand aan het begin van de Stationsstraat is geopend. Daar kunnen bezoekers van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur naar het toilet gaan, de handen ontsmetten, lockers gebruiken, baby’s verversen of rolstoelen gebruiken. “Het pand wordt extra gedesinfecteerd en gepoetst.”